Wojewódzki i Palikot oskarżeni o reklamowanie alkoholu

Warszawska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu posłowi Januszowi Palikotowi, celebrycie Kubie Wojewódzkiemu i ich wspólnikowi. Mężczyźni odpowiedzą przed sądem za reklamowanie alkoholi wysokoprocentowych na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Maffashion i Maciej Musiał z zarzutami Warszawska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko influencerce Julii Kuczyńskiej, znanej jako Maffashion, i aktorowi Maciejowi... zobacz więcej

Akt oskarżenia przeciwko byłemu posłowi Januszowi Palikotowi, celebrycie Kubie Wojewódzkiemu i ich wspólnikowi Tomaszowi Czechowskiemu został skierowany 27 kwietnia przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie.





– Januszowi P., Jakubowi W. i Tomaszowi C. zarzucono reklamowanie za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych napojów alkoholowych w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.





Ponad 200 reklam alkoholu





– Z ustaleń postępowania wynika, że oskarżeni w swoich publikacjach na profilach społecznościowych prowadzili reklamę napojów alkoholowych w ten sposób, że za pośrednictwem zarejestrowanych w serwisie profili publicznie rozpowszechniali znaki towarowe oraz związane z nimi symbole graficzne wytwarzanych przez ich firmę napojów alkoholowych – wyjaśniła prokurator.

Według ustaleń śledczych były poseł od 2 października 2020 r. do 7 stycznia 2023 r. na swoim profilu społecznościowym zamieścił 264 materiały, z czego 181 nagrania wideo i 83 zdjęcia, w których reklamował napoje alkoholowe.





Dodatkowo śledczy ustalili, że na profilu Kuby Wojewódzkiego od 21 kwietnia 2021 do 7 stycznia 2023 r. zamieszczono 12 materiałów, w których reklamowano alkohol. Na profilu społecznościowym należącym ich wspólnika Tomasza Czechowskiego od 24 listopada 2020 do 7 stycznia 2023 r. udostępnionych zostało 68 materiałów, w których reklamowano napoje alkoholowe.





Praktycznie w każdym z wpisów oskarżeni opisywali m.in. rzekome walory smakowe reklamowanych alkoholi oraz informowali o miejscach, gdzie można je kupić i w jakiej cenie.





Za zarzucane im czyny może grozić kara grzywny od 10 tysięcy do nawet pół miliona złotych.





Informację o tym, że Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot usłyszeli w prokuraturze zarzuty podał na początku kwietnia działacz społeczny Jan Śpiewak.





– Wreszcie elity, „pieszczoszki salonu” będą musieli odpowiedzieć za swoje obrzydliwe czyny. Według oceny prokuratury i mojej popełniali z pełną odpowiedzialnością przestępstwo w celu sprzedaży trucizny, kierując też swoje reklamy do bardzo młodych ludzi. Są ludźmi, którzy powinni zniknąć z przestrzeni publicznej – powiedział Jan Śpiewak.

Grzywna dla Misiewicza za reklamowanie wódki na Twitterze Na karę 20 tys. zł grzywny skazał we wtorek warszawski sąd rejonowy byłego rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza za publiczne, niezgodne z prawem... zobacz więcej

Jak podkreślił, ma nadzieję, że jest to początek fali, która doprowadzi do tego, że nielegalne reklamy alkoholi, które się rozprzestrzeniły praktycznie znikną.





Oświadczenie Palikota





Janusz Palikot opublikował na Twitterze oświadczenie. Podkreślił w nim, że „dzięki temu uzyskał możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia”.





Stwierdził, że nigdy nie namawiał ani nie będzie namawiać do picia alkoholu, ale „nie widzi nic zdrożnego w tym, by dzielić się swoją wiedzą o alkoholach, inspirować do ich nieoczywistych zastosowań w kuchni, czy pokazywać miejsca i historie związane z alkoholem”.





„Problemem nie jest alkohol sam w sobie, ten towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Problemem są osoby, które nie radzą sobie i uciekają w alkohol lub zastępują nim wszystko inne w życiu” – napisał w oświadczeniu.





Palikot pozwał Śpiewaka. Żąda 100 tys. zł na organizacje pożytku publicznego za zniesławienie.