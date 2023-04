To już niemal pewne. Reprezentant Polski żegna się z Neapolem

Jak donosi „La Gazzetta dello Sport”, Bartosz Bereszyński latem opuści Neapol i wróci do Sampdorii Genua. Reprezentant Polski występuje w barwach lidera Serie A zaledwie od stycznia.

Wypożyczenie Bereszyńskiego do aktualnie najlepszego klubu we Włoszech było zaskoczeniem dla kibiców, ale z pewnością nie dla ekspertów od Serie A. Napoli w walce o mistrzostwo potrzebowało zmiennika dla Giovanniego Di Lorenzo, a reprezentant Polski cieszy się uznaną marką we Włoszech.





Mniej zadowolony z pewnością miał być nowy selekcjoner Biało-Czerwonych, który mógł się spodziewać, że Polak w barwach Napoli pogra niewiele. Tak też się stało – Bereszyński od stycznia wystąpił w zaledwie... jednym meczu.

Według doniesień „La Gazzetta dello Sport” rozegranych meczów będzie niewiele więcej. Napoli już w ten weekend może zapewnić sobie mistrzostwo, co może poskutkować większą liczbą występów, ale według włoskiej gazety są to już ostatnie dni Polaka w Neapolu.





Nie są jednak znane dalsze losy Bereszyńskiego. Wróci on do Genui, jednak jest mało prawdopodobne, by chciał kontynuować występy w Sampdorii, która niemal na pewno w przyszłym sezonie zagra w Serie B.