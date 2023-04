„Inwestujemy w Polskę lokalną”. Premier Morawiecki rusza w trasę

My dostrzegliśmy Polskę lokalną. Cały czas w nią inwestujemy. Podnosimy szanse rozwoju nie tylko w wielkich ośrodkach – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że politycy PiS wyruszają w trasę przedwyborczą, aby m.in. wsłuchiwać się w głosy Polaków.

Premier w ramach akcji „Polska jest jedna – Inwestycje lokalne” odwiedzi województwo mazowieckie i łódzkie. Przed wyjazdem szef polskiego rządu podczas konferencji prasowej podkreślił wagę inwestycji lokalnych.

– Rządy PiS opłacają się Polakom. Na naszej trasie pokazujemy dziesiątki tysięcy inwestycji, które wykonujemy i wykonaliśmy. Potwierdzamy tym także naszą wiarygodność, bo słowa brzmią, a czyny przekonują. Chcemy Polaków przekonywać tym, co już zrobiliśmy, ale jednocześnie też wsłuchać się w głos wszędzie tam, gdzie jedziemy, dotyczący tego, jakie są marzenia na przyszłość, czego Polacy potrzebują w miejscu, w którym chcą żyć – mówił premier.

Podkreślił, że PiS cały czas inwestuje w Polskę lokalną. – Cały czas podnosimy szanse rozwoju nie tylko w wielkich ośrodkach, chociaż tam również inwestujemy (...) Ale co jeszcze ważniejsze, trzeba wspierać te ośrodki, które nie mają możliwości jak wielkie miasta – podkreślił szef rządu.

„Model pustynny”





Według premiera model rozboju gospodarczego rządu PO-PSL był „modelem pustynnym”.





– Takie wielkomiejskie oazy, a w Polsce gminnej i powiatowej piach i fatamorgana. My to zmieniliśmy w bardzo wielu miejscach i jedziemy, aby zmieniać to dalej. (...) Jedziemy po to, żeby słuchać ludzi, pokazywać, że nasz model rozwoju jest zupełnie inny niż naszych poprzedników. Jest to model współpracujących ze sobą kół zębatych – powiedział Morawiecki.

Zdaniem premiera Polska lokalna nie była widoczna z Warszawy. – A my ją dostrzegliśmy. Poprzez nasze działania chcemy spełniać marzenia mieszkańców. To nasze podstawowe zadanie. Prace, które już wykonaliśmy, to nasze przystanki, a naszym drogowskazem są kolejne prace, które wykonamy, bo wy nam je pokażecie, drodzy rodacy. To jest potrzebne, by Polska rozwijała się jeszcze bardziej sprawiedliwie i równomiernie – podkreślił.

Premier: złożymy wniosek o weryfikację naruszenia rynku





Premier poinformował, że toczy się dyskusja także w Brukseli, również jeśli chodzi o oleje. – Tutaj nasi partnerzy z krajów graniczących z Ukrainą zaproponowali ten produkt - to nie była nasza propozycja – powiedział.

Jego zdaniem „jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego, o co nam chodziło od samego początku”.

–To znaczy przełożenia tego zakazu wwozu zbóż, kukurydzy, rzepaku na regulacje europejskie – mówił premier na konferencji prasowej, pytany o towary z Ukrainy. Jak dodał, „wtedy będziemy mogli odejść od naszych regulacji, jeżeli będą to regulacje europejskie – o to nam chodziło od samego początku”.

Jak zapowiedział, Polska złoży bardzo szybko wniosek o weryfikację naruszenia rynku w kilku innych obszarach, takich jak np. drób, jajka, artykuły mleczne.

– Chcemy, aby w rzetelny sposób zweryfikować wpływ tych produktów na rynek polski za ostatnich kilka miesięcy i ryzyka związane z destabilizację rynku polskiego na przyszłość – powiedział.