Zaskakujące słowa Santosa. „Nie chcę meczu z Niemcami”

Fernando Santos wypowiedział słowa, które zaskoczyły nie tylko kibiców, ale zapewne także Cezarego Kuleszę. Portugalczyk stwierdził, że nadchodzący mecz z Niemcami... nie jest mu potrzebny.

Według doniesień mediów PZPN wydał na zakontraktowanie reprezentacji Niemiec rekordowe 3 mln zł. Dla Cezarego Kuleszy prestiżowy przeciwnik na Stadionie Narodowym miał być absolutnym priorytetem ze względów PR-owych.





Podobnego entuzjazmu nie podziela selekcjoner reprezentacji Polski. Fernando Santos w wywiadzie dla Jacka Kurowskiego z TVP Sport wielokrotnie podkreślił, że dla niego to spotkanie jest tylko... zbędnym ciężarem.





– Gdyby to zależało ode mnie, nie zagralibyśmy z nimi. Szanuję, że zostało to zorganizowane, ale nie obchodzi mnie ten mecz. Nie jest mi on potrzebny, nie dostaniemy za niego żadnych punktów – zaskoczył Portugalczyk.

Reprezentacja Polski zagra z Niemcami 16 czerwca na Stadionie Narodowym. Cztery dni później zmierzy się w Kiszyniowie z Mołdawią w ramach eliminacji do mistrzostw Europy.





– Dla mnie najważniejszy jest mecz z Mołdawią. Mecz z Niemcami nas do niego nie przygotuje, bo oni grają zupełnie inaczej. Dlatego nie będę w meczu towarzyskim ryzykował zdrowia moich zawodników – podkreślił Santos.





Z zapowiedzi selekcjonera jasno wynika, że postawi on na zawodników rezerwowych. Z takiego rozwiązania z pewnością nie będzie zadowolony nie tylko prezes Kulesza, ale także komplet kibiców na Stadionie Narodowym...