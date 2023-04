Zamach na Putina? Niewiele brakowało

Media donoszą, że niewiele zabrakło, by Władimir Putin w tragicznych okolicznościach zakończył swoje życie. Ukraińcy po zdobyciu informacji o wizycie dyktatora na osiedlu przemysłowym pod Moskwą skierowali w to miejsce drona kamikadze załadowanego 17 kg materiałów wybuchowych. Bezzałogowy samolot rozbił się jednak przed dotarciem do celu, informuje dziennik „Bild”.

Według niemieckiego dziennika do sytuacji doszło w niedzielę. Ukraińcy wystrzelili dron UJ-22 załadowanego C4. Kamikadze rozbił się kilka kilometrów od celu.





Kijów sprawy nie komentuje.