„Było bardzo fajnie”. Biden zaprosił małą Polkę do Gabinetu Owalnego [WIDEO]

„Mój przyjaciel z Polski Mark przywiózł swoją córkę Ninę do Białego Domu na dzień »Przyprowadź swojego dzieciaka«. To, co wydarzyło się później, jest absolutnie odlotowe – zadała Bidenowi pytanie, a on zaprosił ją do Gabinetu Owalnego. Mogła usiąść przy prezydenckim biurku” – napisała w mediach społecznościowych dziennikarka Linda Feldmannn.

Marek Wałkuski to dziennikarz Polskiego Radia w Waszyngtonie. Z okazji specjalnego dnia organizowanego przez Biały Dom przywiózł do siedziby prezydenta USA swoją córkę Ninę.





„Spotkaliśmy prezydenta Bidena w Ogrodzie Różanym i zaprosił Ninę do Gabinetu Owalnego” – napisał dziennikarz w na Twitterze, dołączając nagranie wydarzenia. Jak dodał, „Nina jest pod wrażeniem, ale obiecała, że jak ochłonie, to opowie, jak było”.





Z całą pewnością Nina na zawsze zapamięta tę niezwykłą przygodę.

Dziewczynka oceniła spotkanie jako „bardzo zaskakujące”.





– Prezydent pokazał nam zdjęcia rodziny i pozwolił mi usiąść na krześle przy jego biurku, opowiadał o rodzinie, powiedział, co robi codziennie – relacjonowała. Nina przekazała, że prezydent pokazywał zdjęcia jego rodziny i psów. Na koniec wręczył dziewczynce ciasteczka z pieczęcią prezydencką i „kazał dać mamie i tacie i zostawić sobie jedno”.





– Było bardzo fajnie– podsumowała.