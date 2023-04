Trudny debiut Lijewskiego. Wygrana i awans Polaków

Reprezentacja Polski pokonała Włochy 31:29 w meczu eliminacji mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych i zapewniła sobie awans do turnieju głównego. Było to pierwsze spotkanie pod wodzą nowego selekcjonera – Marcina Lijewskiego. Trener przekonał się, że przed jego zespołem jeszcze wiele pracy.

To był bardzo słaby mecz w wykonaniu naszego zespołu. Italia nie należy do czołowych zespołów na Starym Kontynencie, a mimo to sprawiła Biało-Czerwonym mnóstwo problemów. W 42. minucie Polacy sensacyjnie przegrywali jeszcze 19:23, a gra była daleka od ideału, zwłaszcza w ofensywie.





Na szczęście w końcówce meczu zdołali odrobić straty. Pomogły świetne interwencje Jakuba Skrzyniarza oraz skuteczna gra w kole Kamila Syprzaka. Wygraną zapewnił na samym finiszu Damian Przytuła, trafiając bardzo trudny rzut ze skrzydła.





Lijewski od 29 marca





Tym samym Lijewski rozpoczął swoją pracę od wygranej i awansu do turnieju głównego. Trenerem reprezentacji został 29 marca, zastępując tymczasowo pełniącego tę funkcję Bartosza Jureckiego, który zespołem narodowym kierował tylko w dwóch marcowych meczach przeciwko Francji. Z kolei po styczniowych mistrzostwach świata nie została przedłużona umowa z Patrykiem Romblem.





Na zakończenie eliminacji Polacy zagrają w niedzielę przed własną publicznością z Łotwą. Początek spotkania w Ostrowie Wielkopolskim o godz. 18.

Włochy – Polska 29:31 (15:13)





Polska: Skrzyniarz, Morawski – Bis, Czapliński 1, Daszek 2, Gębala 4, Jędraszczyk 2, Komarzewski, Moryto 4, Olejniczak, Paterek, Przytuła 4, Sićko 6, Sroczyk 1, Syprzak 7, Walczak