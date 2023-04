Goście TVN plują na polską historię. Później następni mówią, że trzeba za to płacić

„Fakty”, czyli główny program informacyjny stacji TVN, przygotował materiał o decyzji ministra edukacji Przemysława Czarnka, który ogłosił, że będzie ponownie rozpatrywał decyzje dotyczące tego, jakim instytucjom naukowym przyznawane jest dodatkowe dofinansowanie. Chodzi o skandaliczny wywiad, który w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim przeprowadziła Monika Olejnik z prof. Barbarą Engelking, która przedstawiła zniekształcony i antypolski obraz tamtych wydarzeń.

O skandalicznym wywiadzie prof. Barbary Engelking, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, pisaliśmy już wcześniej (tekst dostępny TUTAJ). W sprawie jednostronnych i nieprawdziwych opinii wygłaszanych przez Engelking na antenie TVN, która przedstawiła Polaków praktycznie wyłącznie jako tych, którzy jeśli nie brali udziału w Zagładzie, to byli z niej po prostu zadowoleni, wypowiedział się już IPN, premier Morawiecki, KRRiT. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński nie ma tu żadnych wątpliwości: chodzi o pieniądze (więcej TUTAJ).





Stacja TVN nie miała jednak zamiaru przepraszać za gościa, wręcz przeciwnie – podejmuje kolejne ataki. Tym razem cały materiał w „Faktach” TVN został poświęcony ministrowi Przemysławowi Czarnkowi, który ogłosił, że będzie musiał zrewidować decyzje, jakimi instytutom naukowym przyznawane są dodatkowe środki w postaci dofinansowania.

#wieszwiecej Polub nas

Minister swoje stanowisko wyjaśnił m.in. w programie „iPolitycznie”. Na pytanie dziennikarza, który chciał się dowiedzieć, czy minister będzie teraz „dyscyplinował” niektóre jednostki naukowe, odpowiedział, że „to nie jest dyscyplinowanie, tylko sprzeciw wobec obrażania narodu polskiego”.

– Te instytuty Polskiej Akademii Nauk, które słabo sobie radzą, występują do Ministerstwa Edukacji i Nauki o dofinansowanie. Będę rewidował decyzje finansowe w tym względzie, bo jako minister rządu RP nie mogę pozwolić na to, by dotować instytuty, które nie stają w obronie narodu polskiego – zadeklarował minister w programie serwisu i.pl.





Czarnek w rozmowie z i.pl podkreślił też, że „nikt nie kwestionuje faktu, iż w Polsce byli szmalcownicy, folksdojcze, UB-ecy (także żydowskiego pochodzenia), którzy przyczyniali się do mordów i prześladowań Polaków”. Jak zaznaczył jednak, był to „totalny margines”. – Były to przypadki zupełnie marginalne w porównaniu do wielkiej, zmasowanej akcji Polaków, niosących pomoc Żydom – mówił szef resortu w „iPolitycznie”. Przypomniał też, że Polskie Państwo Podziemne karało śmiercią za przypadki szmalcownictwa.

Atak TVN na ministra





Odpowiedź TVN była szybka. We wcześniej wspomnianym materialne „Faktów” zacytowano wypowiedzi lewicowych naukowców i polityków, którzy nie krytykowali antypolskiej polityki uprawianej na antenie TVN, ale uderzyli w ministra Czarnka.





– Naukowcy powinni mieć prawo do wypowiadania się w obszarze swoich kompetencji, a w tym wypadku wiemy, że pani prof. Engelking wypowiadała się na tematy, którymi się zajmuje, które są przedmiotem jej prac badawczych – komentował na antenie TVN dr hab. Michał Bilewicz.





– Minister Czarnek cały czas myśli, że wydaje swoje pieniądze, że to nie są pieniądze publiczne wszystkich Polaków, którzy mogą mieć różne poglądy i które mają iść na wolną naukę. Tylko, że to są pieniądze ministra Czarnka, którymi on będzie nagradzał posłusznych, i karał tych, którzy mu się nie podobają – ocenia dla TVN Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej.





TVN zacytował też w materiale prof. Marcina Matczaka, który swoją opinię wyraził na Twitterze. „Przemysław Czarnek mówi: »będę rewidował – ja nie będę finansował na większą skalę instytutu, gdzie ludzie tacy jak B. Engelking obrażają Polaków«. Po pierwsze, to nie Pan finansuje, tylko my, a po drugie codziennie finansujemy Pana działalność, która obraża Polaków. Kto Pana zrewiduje?”.