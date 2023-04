Kaleta nie owija w bawełnę i ujawnia „mechanizm fałszywych narracji TVN”

„Kolejne kłamstwo TVN. Polecam zapoznać się z mechanizmami tworzenia tam fałszywych narracji” – napisał na Twitterze Sebastian Kaleta, wiceminister w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kaleta w swoim wpisie przybliżył materiał stacji TVN nt. matki Zbigniewa Ziobro.

„W ostatnim paszkwilu TVN24 dotyczącym sprawy śmierci ojca min. Zbigniewa Ziobro i w komentarzach do niego autorki materiału Marty Gordziewicz stawiane były tezy, że sytuacja, w której rząd po zakomunikowaniu skargi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka uznaje racje skarżącego, idzie na ugodę ze skarżącym, jest czymś niespotykanym, wyjątkowym, niemal niewystępującym. Eksperci mieli twierdzić, że z taką procedurą i stanowiskami się nigdy nie spotkali. Na tej hipotezie realizowano całą narrację o tym, że Minister Sprawiedliwości chciał, by rząd inaczej niż w innych sprawach, nie bronił interesów Polski” – czytamy we wpisie Kalety.





Główny jego zarzut do materiału TVN polega na tym, że autorka znalazła sobie, jak sam pisze, „ekspertów”, który wygłosili opinie, które z kolei idealnie pasowały do stawianych przez nią tez. Kaleta jest oburzony, ponieważ według niego wystarczyło poprosić Ministerstwo Sprawiedliwości o dane i wtedy okazałoby się, że sprawa przestała być taką, jaką chciał przedstawić ją TVN.





Prawda nie jest ciekawa?





„Pani Gordziewicz powoływała się »ekspertów«, z którymi miała rozmawiać. Jednocześnie w skierowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości (pytaniach – red.) nie postanowiła tych opinii zweryfikować i po prostu poprosić o statystyki” – czytamy. „Gdyby zapytała, dowiedziałaby się, że sytuacja, w której rząd uznaje racje skarżących i proponuje im ugodę po zakomunikowaniu skargi, to sytuacja dosyć częsta, normalna” – dodaje.









Później minister Kaleta podaje dane: „W 2022 roku na 400 spraw, w których MSZ poprosił o opinię MS, uznano że należy zaproponować ugody w 139 sprawach, czyli w 34 proc. wszystkich spraw. Zdecydowana większość tych spraw, bo aż 130, to sprawy związane z przewlekłością, czyli tego typu, w jakiej skargę złożyła matka ministra Ziobro. Co więcej, MS w tej sprawie nie rekomendował zawarcia ugody” – wymienia.





Propagandowa machina TVN





W podsumowaniu wpisu Kaleta podkreśla, że „istotną część narracji TVN oparta była o hipotezę niezgodną z faktami, a podstawą do jej postawienia były opinie »ekspertów«. Potem powstały paski, relacje, cytowania. Tak właśnie funkcjonuje ta propagandowa machina”.