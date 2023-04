Prezes TK: Mam nadzieję, że sędziowie zaakceptują stanowisko większości

Dziś ośmiu sędziów TK wystosowało apel otwarty do sędziów podważających sprawowanie funkcji prezesa Trybunału przez Julię Przyłębską, która w Programie 3. Polskiego Radia podkreśliła, że nie wie, czy wszystko w sprawie wniosku prezydenta dotyczącego Sądu Najwyższego, który ma być rozpatrywany 30 maja, stanie się jasne. Wyraziła nadzieję, że pomimo „pewnych perturbacji” TK „uda się rozstrzygnąć tę sprawę i wydać orzeczenie”.

Przyłębska przypomniała również, że 9 maja zapadnie wyrok w kwestii prezydenckiej prerogatywy prawa łaski. Jak podkreśliła, TK ogłosił już wyrok w tej sprawie „wiele lat temu”.





– Prawo łaski prezydenta RP jest prawem b. szerokim i nie można go sprowadzać tylko do ułaskawienia – powiedziała. Według Przyłębskiej prezydent miał prawo podjąć decyzję o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.





Odnosząc się do sporu w TK, stwierdziła, że są to „pewne perturbacje”, których „nie nazwałaby konfliktem”. – Mam nadzieję, że sędziowie zaakceptują stanowisko większości w TK(...), że mimo wszystko dojdzie do spotkania, refleksji i rozmowy spokojnej nad orzeczeniami – podkreśliła Przyłębska.





Jak dodała, „jeśli tak się nie stanie będziemy musieli się zastanowić, co z tym zrobić”.

Sędziowie TK apelują do zbuntowanych kolegów





Ośmiu sędziów TK „w poczuciu odpowiedzialności za Państwo Polskie – i jego bezpieczeństwo” zaapelowało do swoich kolegów „o pilne podjęcie wszystkich obowiązków wynikających ze statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w tym zwłaszcza o pilny powrót do udziału w wyznaczanych naradach i rozprawach pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego”.





Apel otwarty sędziów TK został skierowany do sędziów Zbigniewa Jędrzejewskiego, Mariusza Muszyńskiego, Jakuba Steliny, Wojciecha Sycha, Bogdana Święczkowskiego oraz Andrzeja Zielonackiego ze względu na „fakt uporczywego ignorowania (...) skutecznie przyjętej uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku wszelkich podstaw faktycznych i prawnych do zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego”.





Wymieniono również „fakt przewlekłego uniemożliwiania (...) wykonywania przez Trybunał Konstytucyjny wynikającego z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku orzekania w sprawach wymagających pełnego składu Trybunału” oraz „fakt ciągłego szkalowania przez niektóre media Trybunału Konstytucyjnego, Prezes i Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności poprzez publiczne rozpowszechnianie pomówień, zniewag oraz absurdalnych ocen prawnych, także z powoływaniem się na przemawiającego przez media »anonimowego informatora« z Trybunału Konstytucyjnego”.

Paraliżowanie prac TK, szantaż, nieobecności





Sędziowie podkreślili, że kierują się przekonaniem, iż „bezwzględne przestrzeganie prawa, wykonywanie wszystkich obowiązków nakładanych przez konstytucję i ustawy oraz wynikających ze składanego ślubowania sędziowskiego – w tym także respektowanie wszystkich uchwał i stanowisk organów Trybunału Konstytucyjnego, uczestniczenie we wszystkich naradach oraz rozprawach pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego oraz uczestniczenie we wszystkich Zgromadzeniach Ogólnych Sędziów Trybunału Konstytucyjnego – jest najbardziej elementarnym obowiązkiem prawnym i etycznym każdego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego”.





Jak dodano, „właściwym forum analizowania, debatowania i rozstrzygania spraw Trybunału, także spraw spornych, wynikających z różnych stanowisk interpretacyjnych, są wspólne posiedzenia wszystkich Sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz organów Trybunału Konstytucyjnego – a właściwym sposobem rozwiązywania wszelkich kontrowersyjnych zagadnień jest otwarty i szczery dialog prowadzony w dobrej wierze z udziałem Prezes Trybunału Konstytucyjnego i wszystkich Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a nie jednostronne, oszczercze narracje rozpowszechniane przez media”.

Sędziowie zaznaczyli, że „indywidualne, osobiste opinie i zapatrywania interpretacyjne nigdy nie mogą stanowić podstawy nacisku, przemocy czy wręcz szantażu używanego dla narzucenia wszystkim poglądu mniejszości Sędziów Trybunału wbrew stanowisku wyraźnie wyrażonemu przez organy Trybunału Konstytucyjnego – nigdy nie mogą być także podstawą usprawiedliwiania nieobecności w pracach Trybunału Konstytucyjnego i jego organów, podejmowanych dla wypełnienia ich konstytucyjnych zadań, w szczególności nigdy nie mogą stanowić podstawy paraliżowania prac Trybunału i anarchizowania działalności orzeczniczej poprzez ciągłe uniemożliwianie odbywania narad pełnego składu Trybunału”.





Apel otwarty podpisali: Julia Przyłębska, Jarosław Wyrembak, Bartłomiej Sochański, Michał Warciński, Rafał Wojciechowski, Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz oraz Justyn Piskorski.

„Musimy się szanować”





Komentując apel, Julia Przyłębska wyraziła nadzieję, że odniesie on skutek. Jak podkreśliła, „ten apel to jest apel bezwzględnej większości sędziów”. – Należy przyjąć, że w ciele kolegialnym zdanie bezwzględnej większości powinno być tym zdaniem, któremu powinna się podporządkować mniejszość – powiedziała.





Prezes TK podkreśliła, że „jest to prośba, dość stanowcza, ale jednak prośba (...)” . Przyłębska przypomniała także, że „sędziowie TK w orzekaniu podlegają tylko konstytucji”. Jak dodała, sędziowie nie muszą się lubić czy przyjaźnić, ale muszą się szanować.





Nawiązując do święta uchwalenia Konstytucji 3 maja, prezes TK zaznaczyła, że „jest się czym chwalić i przy okazji zarzutów, że jesteśmy młodą demokracją, (...) możemy przywoływać naszą Konstytucję 3-majową”.