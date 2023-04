„Jasna cholera!”. Spielberg obejrzał film „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”

„Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”, który wchodzi do kin 30 czerwca tego roku, jest pierwszym filmem z tej popularnej serii, którego nie wyreżyserował Steven Spielberg. Reżyser zadowolił się funkcją producenta, a realizację powierzył Jamesowi Mangoldowi. Jak twórca filmu „Logan: Wolverine” wywiązał się z tego zadania? Zdaniem Stevena Spielberga – znakomicie.

Reżyser jest zachwycony piątą częścią przygód Indiany Jonesa. I nie ukrywa, że był w szoku, że ktoś inny był w stanie zrobić dobry film o słynnym archeologu.

– Bob Iger zorganizował pokaz dla szefostwa Disneya i pojawiłem się na nim razem z reżyserem Jamesem Mangoldem. Wszystkim się bardzo podobał. To naprawdę, naprawdę dobry film o Indianie Jonesie. Jestem dumny z tego, co Jim zrobił z tą serią – powiedział Spielberg podczas spotkania zorganizowanego przez magazyn „Time”.





Spielberg: Jestem dumny z Jima





Reżyser wyraził uznanie dla kunsztu Mangolda. – Kiedy zapaliły się światła, odwróciłem się do całej grupy i powiedziałem: Jasna cholera! Myślałem, że tylko ja wiem, jak kręcić takie filmy – zażartował twórca pierwszych czterech części serii o Indianie Jonesie.

Kinowy cykl o przygodach archeologa Indiany Jonesa rozpoczął się w 1981 r. filmem „Poszukiwacze zaginionej Arki”. Niedługo potem nakręcone zostały jeszcze „Świątynia zagłady” oraz „Ostatnia krucjata”. Po latach Spielberg powrócił do bohatera filmem „Królestwo kryształowej czaszki”, który zarobił w kinach na całym świecie 790 mln dol.





Harrison Ford, Mads Mikkelsen i Antonio Banderas





„Indiana Jones i artefakt” przeznaczenia będzie ostatnim filmem, w którym w roli Indiany Jonesa wystąpi Harrison Ford. Aktor potwierdził, że nie powróci już do tej roli ani na dużym, ani na małym ekranie. Wcześniej producenci serii zapewniali, że postać Indiany Jonesa nie zostanie obsadzona na nowo.

Akcja „Artefaktu przeznaczenia” rozgrywa się w 1969 r. w samym szczycie wyścigu o podbój kosmosu. Słynny archeolog będzie zmuszony przerwać emeryturę, by stawić czoła swoim największym wrogom sprzed lat – nazistom. Wszystko po to, by zapobiec ich ponownej próbie zawładnięcia światem. Obok Harrisona Forda w filmie Mangolda występują m.in. Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen i Antonio Banderas.