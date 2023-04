Legendarny prezenter nie żyje. Sława telewizji miała 79 lat

Zmarł Jerry Springer, amerykański dziennikarz telewizyjny i radiowy, najbardziej znany z talk show „The Jerry Springer Show”. Miał 79 lat.

Według doniesień Springer zmarł w czwartek w swoim domu w Chicago.

„Zdolność Jerry'ego do nawiązywania kontaktu z ludźmi leżała u podstaw jego sukcesu we wszystkim, czego próbował, niezależnie od tego, czy była to polityka, transmisje telewizyjne, czy po prostu żarty z ludźmi na ulicy, którzy chcieli zdjęcia lub zamienić z nim słowo” – powiedziała Jene Galvin, długoletnia przyjaciółka i rzeczniczka rodziny.

Dodała, że Jerry „był niezastąpiony, a pamięć o jego intelekcie, wielkim sercu i poczuciu humoru będzie żyła wiecznie”.





Prezenter był gospodarzem talk show nadawanego w latach 1991–2018 „The Jerry Springer Show”. W programie nie brakowało kłótni i bójek.