Dobre wieści z dróg. Fotoradary robią mniej zdjęć

Kierowcy rzadziej łamią przepisy, fotoradary robią mniej zdjęć, w związku z czym spadła liczba mandatów. To dobre wieści, które świadczą o wzroście bezpieczeństwa na naszych drogach.

Strażacy wezwani do zdjęcia roweru z fotoradaru Strażacy z OSP Miszewo zostali wezwani przez policję do pomocy przy zdjęciu z fotoradaru... roweru. Nie wiadomo, kto go tam umieścił. „Kierowcy... zobacz więcej

Z danych przekazanych przez Alvina Gajadhura, głównego inspektora transportu drogowego, wynika, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku fotoradary wykonały o 30 proc. mniej zdjęć niż w roku minionym. Oznacza to duży spadek liczby przekroczeń prędkości.





– 30 proc. mniej zarejestrowanych naruszeń w tym roku to jest 170 tys. – podkreślił szef GITD. Gajadhur zaznaczył, że liczba znacznych przekroczeń prędkości powyżej 30 km/h spadła o ponad 40 proc.





Służby apelują do kierowców o rozważną jazdę szczególnie podczas zbliżającego się długiego majowego weekendu. Od maja Ministerstwo Infrastruktury rozpoczyna emisję spotów ostrzegających przed konsekwencjami jazdy pod wpływem alkoholu. Wiceminister Rafał Weber powiedział, że kiedy kierowca nie jest pewny swojej trzeźwości, nie powinien wsiadać za kierownicę.

#wieszwiecej Polub nas

– To bardzo niebezpieczne, to bardzo groźne. Musimy takich, którzy choćby pomyślą, żeby to zrobić, wyrugować z polskiej przestrzeni drogowej – powiedział wiceszef resortu infrastruktury.