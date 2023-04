Telewizja Polska uruchamia biuro Biełsat TV w Kijowie. „Trwa wojna informacyjna”

Telewizja Polska zwiększa zakres działalności telewizji Biełsat TV w Kijowie – uruchomione zostało m.in. duże biuro. – W tej chwili bardzo potrzebna jest informacja regionalna – powiedziała po uruchomieniu biura Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor Biełsat TV. Na uroczystości uruchomienia nowego biura głos zabrali także m.in. Mateusz Matyszkowicz, prezes TVP (poprzez komunikator wideo), oraz Bartosz Cichocki, ambasador RP na Ukrainie.

Agnieszka Romaszewska-Guzy, komentując potrzebę uruchomienia biura Biełsat TV na Ukrainie, powiedziała, że kraje naszego regionu powiązane są ze sobą na wielu poziomach, ale przede wszystkim politycznie. – Bardzo wiele zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja w Ukrainie, co będzie działo się na Białorusi czy w Polsce – dodała.





– Ta nasza telewizja ma służyć mieszkańcom tych krajów do tego, żeby poznali siebie wzajemnie. Tego często bardzo brakuje, tej wiedzy o sobie, często wie się więcej o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, niż o tym, co dzieje się w kraju sąsiednim – podkreśliła Romaszewska-Guzy.





Zaznaczyła, że „dobra wiedza o Ukrainie, obiektywna wiedza, jest szalenie istotna”. – W tej chwili, co tu dużo ukrywać, trwa pewnego rodzaju wojna informacyjna, a informacja używana jest jako broń. My w tej wojnie, w pewnym sensie, musimy uczestniczyć. Nie ma innego wyjścia – podkreśliła dyrektor Biełsat TV.

Wiarygodna informacji o wojnie na Ukrainie





– Jest to dla nas niezmiernie ważne, gdyż bardzo aktywnie relacjonujemy to, co się aktualnie dzieje na Ukrainie; ważne jest dostarczanie prawdziwych informacji o tych wydarzeniach, o tej barbarzyńskiej wojnie, którą wywołali Rosjanie. I chcemy być w tym niezależni, chcemy mieć własnych korespondentów, własnych operatorów, własnych dziennikarzy wszędzie tam, gdzie to tylko jest możliwe – żeby mieć własny materiał, bez pośredników – podkreślił Aleksy Dzikawicki, zastępca dyrektora Biełsat TV.





Zastępca dyrektora Biełsat TV dodał, że „jest to ważne szczególnie teraz, ponieważ doskonale rozumiemy – i myślę, że na Białorusi też wiele osób rozumie – że Ukraińcy walczą teraz również w naszej sprawie, za Białoruś. Kiedy agresor połamie zęby na Ukrainie, a wierzę, że tak się stanie, wtedy i Białorusini będą mogli mieć nadzieję na upadek wspieranego przez Kreml reżimu Alaksandra Łukaszenki”.





Telewizja Polska w Kijowie





Dzisiejsza uroczystość nie rozpoczęła działalności Biełsat TV na Ukrainie. – Przedstawicielstwo Biełsatu na Ukrainie działa od 2018 r. Teraz otwieramy nowe biuro, które jest znacznie większe od działającego dotychczas. Z czym to jest związane? Powiększa nam się liczba dziennikarzy, którzy pracują w Kijowie dla Biełsat TV; to z kolei dzieje się dlatego, że telewizja Biełsat zwiększa ofertę programową oraz poświęca coraz więcej uwagi wydarzeniom na Ukrainie, z oczywistych przyczyn. Zwiększa się liczba ekip. Obecnie w samym Kijowie mamy trzy stałe, pełne grupy reporterskie, które codziennie jeżdżą na zdjęcia, w tym na front. Pracujemy nad tym, by tych grup było więcej – poinformowała Ilja Suzdalew, Kierownik biura TVP w Kijowie

Biełsat TV to jedyna niezależna, białoruskojęzyczna stacja telewizyjna. Powstała w 2007 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie białoruskich środowisk demokratycznych na środek przekazu, który dostarczałby rzetelnych informacji oraz propagował ojczystą kulturę i język.





Programy Biełsatu są tworzone przez białoruskich dziennikarzy na terenie Białorusi oraz w Polsce.





Kanał będący częścią TVP SA od początku współfinansuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przy udziale międzynarodowych donorów, z których najważniejsi to: SIDA (Szwecja), Nordycka Rada Ministrów, MSZ-ety Norwegii, Holandii, Kanady, Litwy, rządy Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Departament Stanu USA.





Projekt przygotowywany był od czerwca 2006 r. pod kierunkiem Agnieszki Romaszewskiej-Guzy. Polscy dziennikarze współpracowali m.in. z Białoruskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy, uhonorowanym wcześniej przez Parlament Europejski Nagrodą Praw Człowieka im. Andrieja Sacharowa.

