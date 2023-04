Dokąd samolotem z Radomia? Szczegóły w naszym materiale [WIDEO]

Lotnisko w Radomiu jest już dostępne dla pasażerów. Pierwszy samolot wyląduje wieczorem. Będzie to rejsowe połączenie PLL LOT z Paryża. Przebudowa i modernizacja portu kosztowała 800 mln zł. Wybudowano nowy terminal, przebudowano drogi kołowania i pas startowy, a także płytę postojową. Terminal jest wyposażony w urządzenia, które zapewniają bezpieczeństwo i sprawną odprawę.

Z Warszawy można się dostać do Radomia samochodem – trasą S7 lub pociągiem. Podróż zajmie około półtorej godziny.





Terminal jest gotowy na przyjęcie około 3 mln pasażerów z możliwością rozbudowy tak, by mogło to być 9 mln. Parking przy lotnisku do połowy maja będzie bezpłatny.





W czasie nadchodzącego sezonu letniego z lotniska będą korzystać Polskie Linie Lotnicze LOT oraz linie czarterowe działające na zlecenie biur podróży. LOT poleci m.in. do Paryża, Rzymu, Tirany i Warny.





Prezes PPL, spółki zarządzającej lotniskiem, Stanisław Wojtera powiedział, że trwają rozmowy z innymi przewoźnikami. Na razie jednak nie zdradził szczegółów dotyczących zimowej siatki połączeń. Według prognoz PPL do końca roku z lotniska w Radomiu skorzysta około 150 tys. podróżnych.