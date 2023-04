NATO: Dziewięć nowych brygad ukraińskiej armii uzbrojonych i gotowych do walki

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego zakończyły szkolenie i uzbroiły ponad dziewięć nowych brygad Sił Zbrojnych Ukrainy.

Podczas wspólnej konferencji prasowej w Brukseli z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem Jens Stoltenberg przedstawił najnowsze dane podsumowujące ilość sprzętu wojskowego przekazanego przez NATO od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.



– Ogólnie rzecz biorąc, poprzez grupę kontaktową kierowaną przez Stany Zjednoczone członkowie NATO i partnerzy udzielili Ukrainie bezprecedensowego wsparcia. Dostarczono już ponad 98 proc. obiecanych pojazdów bojowych. Oznacza to ponad 1550 pojazdów opancerzonych, 230 czołgów i innego sprzętu, w tym ogromne ilości amunicji – powiedział Stoltenberg. – To da Ukrainie silną pozycję do dalszego odzyskiwania okupowanych terytoriów – ocenił sekretarz generalny NATO.

Stoltenberg podziękował także władzom Luksemburga za wkład finansowy do funduszu NATO na rzecz Ukrainy. Podkreślił, że zapewni on pilne wsparcie, w tym środki medyczne, mobilne systemy satelitarne i mosty pontonowe.



Sekretarz generalny NATO dodał, że podział obciążeń będzie ważnym tematem zbliżającego się lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Jednocześnie zaznaczył, że NATO zamierza podczas szczytu włączyć Ukrainę w wieloletni program wsparcia. – W bardziej niebezpiecznym świecie musimy inwestować więcej i lepiej w naszą obronę – podkreślił.





