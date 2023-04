Fakty i mity na temat kleszczy. Gdzie jest ich najwięcej, jak unikać zakażenia, jak usuwać?

Żyją w trawach i zaroślach, czują ciepło zbliżającej się ofiary, jej pot lub drgania. Najwięcej zakażonych jest we wschodniej i centralnej części kraju. I choć nie ma już bezpiecznej pory roku, to właśnie na wiosnę kleszcze szczególnie się aktywują.

Najczęściej powtarzane mity na temat kleszczy to: konieczność smarowania ich tłuszczem, alkoholem, denaturatem, olejkiem roślinnym lub podpalenie, co ma gwarantować szybsze pozbycie się pasożyta z naszego ciała. Albo że idąc do lasu, należy ubierać się na ciemno, bo jasne kolory przyciągają kleszcze. Niektórzy niesłusznie uważają, że kleszcza musi wyjąć ze skóry pielęgniarka lub lekarz – wylicza w rozmowie z portalem tvp.info Marlena Skorupka-Dziedzic z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.





Faktem jest natomiast, że wzmaga się aktywność tych pajęczaków, o czym przestrzega Narodowy Fundusz Zdrowia. Z najnowszych danych dotyczących zachorowań na infekcje przenoszone przez kleszcze wynika, że w tym roku – do 15 kwietnia – potwierdzono w Polsce 2753 przypadki boreliozy i 47 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. W analogicznym czasie 2022 r. były 1423 przypadki boreliozy i 14 kleszczowego zapalanie mózgu.





Gdzie żyją i co lubią?

Statystyki pokazują od lat, że rośnie liczba potwierdzonych przypadków boreliozy w Polsce. Podczas gdy w 2021 r. było ich 12 500, w 2022 już ponad 17 000. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w porównaniu do 2019 r. aż dwukrotnie zwiększyła się też liczba przypadków kleszczowego zapalenia mózgu (KZM).

Prof. Łukasz Adaszek, kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wskazuje, że najwięcej zakażonych boreliozą kleszczy jest we wschodniej i centralnej części kraju, czasami nawet do 60–70 proc.





W Polsce występuje ich około 19 gatunków. Wybierają do życia głównie lasy liściaste i mieszane, rejony trawiaste, gęste zarośla. Lubią paprocie, a także parki miejskie i obrzeża osiedli mieszkaniowych wyposażonych w tereny zielone.





Dobrze czują się w środowisku wilgotnym. Ich głównymi żywicielami są drobne ssaki, nieliczne gady i ptaki. I choć najbardziej aktywują się na wiosnę i jesienią w porze przedpołudniowej i przed wieczorem, to lekarze podkreślają, że nie ma już bezpiecznej pory roku. Bo łagodne zimy oraz wilgotne lata sprzyjają ich wysokiej rozrodczości i małej umieralności, a to oznacza większe tempo ich rozprzestrzeniania się. A łagodniejący klimat sprawia, że pojawiają się także w miejscach, gdzie wcześniej nie były tak często spotykane, np. w coraz wyższych partiach gór.





Jak wyszukają żywiciela





Kleszcze, szukając żywiciela, reagują na różne bodźce: termiczne (np. czują ciepło zbliżającej się ofiary), chemiczne (np. pot i zapach żywiciela, stężenie dwutlenku węgla, feromony) oraz fizyczne (np. drgania).

(fot. Shutterstock/PNG Guru)

Mitem jest, że kleszcze skaczą z drzew na przechodzących spacerowiczów. W rzeczywistości wspinają się na trawy i krzewy, do około 120–150 cm. Zbieramy je, przechodząc i ocierając się o rośliny.





Jak się uchronić przed zakażeniem?





Dlatego gdy przewidujemy, że będziemy w miejscu, w którym bytują kleszcze, powinniśmy zachować szczególną ostrożność i dobrze się przygotować .





– Przede wszystkim zadbajmy o odpowiednie ubranie: odzież osłaniającą jak największą powierzchnię ciała, np. długie rękawy, długie nogawki, pełne buty, czapka z daszkiem lub kapelusz. Wybierajmy jasną odzież, dzięki której szybciej i łatwiej dostrzeżemy pajęczaka – wyjaśnia w rozmowie z portalem tvp.info Marlena Skorupka-Dziedzic z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.





– Możemy zaopatrzyć się w repelenty i inne preparaty odstraszające kleszcze dostępne w aptece (repelenty dla dzieci to w głównej mierze mieszanki naturalne). Pamiętajmy o stosowaniu ich zgodnie z zaleceniami na etykiecie. Jeśli nie wiemy, który środek wybrać, skonsultujmy wybór z farmaceutą – wskazuje ekspertka.





Podkreśla, że po każdym pobycie w miejscach zagrożonych atakiem kleszczy jak najszybciej zmieńmy swoje ubranie, które należy wytrzepać, a nawet uprać. – Obejrzyjmy dokładnie swoje ciało, zwracając uwagę na miejsca, w których skóra jest delikatna: głowa (u dzieci), okolice uszu, pachy, doły łokciowe i podkolanowe, pępek, brzuch, pachwiny, kostki u nóg. Wyczeszmy włosy, weźmy prysznic, pod którym wykonajmy silny masaż gąbką lub mocno pocierajmy skórę – wylicza Skorupka-Dziedzic.





Szybka reakcja





NFZ akcentuje, że znaczący wzrost ryzyka zakażenia bakterią przenoszoną przez kleszcze pojawia się po 36 godzinach od momentu wkłucia.

Nowy antybiotyk daje nadzieję na wyeliminowanie boreliozy Nowy antybiotyk, który może nie tylko wyleczyć boreliozę, ale również pomóc w jej wyeliminowaniu ze środowiska, opracowali naukowcy z Northeastern... zobacz więcej

Specjaliści zachęcają, by samemu usuwać pajęczaki. W aptekach można kupić zestawy do bezpiecznego i skutecznego ich usuwania. Dzięki ich użyciu łatwiej będzie uchwycić go blisko skóry i wyciągnąć. Można też użyć pęsety. Kleszczy nie powinno się wyciągać palcami, rozgniatać, wyciskać, wykręcać, przypalać i smarować tłustymi substancjami.





Po usunięciu miejsce wkłucia należy zdezynfekować. I obserwować, czasem nawet przez dłuższy czas. Niektóre z charakterystycznych objawów zakażenia mogą się pojawiać nawet kilka tygodni po zakażeniu. Jeśli pojawi się obrzęk lub zaczerwienienie, trzeba pójść do lekarza. Porady wymaga też wysoka gorączka, nudności i wymioty, bóle głowy lub objawy neurologiczne.

Choroby przenoszone przez kleszcze

Eksperci wskazują, że około 10–15 proc. kleszczy może być zakażonych krętkami Borrelia. Wiele zależy od regionu kraju.





Najwięcej zakażonych boreliozą kleszczy jest we wschodniej i centralnej części kraju. – Chodzi o województwa mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie. W tych regionach odsetek kleszczy zakażonych tymi bakteriami może sięgać czasami nawet do 60–70 proc. – mówi cytowany przez PAP prof. Łukasz Adaszek, kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.





Wyjaśnia, że krętki Borrelia w formie uśpionej utrzymują się w jelitach kleszcza. A kiedy kleszcz zaczyna pić krew, zmienia się struktura i konformacja białek tych bakterii i zaczynają migrować z jelit kleszczy do ich gruczołów ślinowych i wraz z śliną przekazywane są do organizmu potencjalnego gospodarza, czyli człowieka lub zwierzęcia.

(fot. Shutterstock/Aksenova Natalya)

Kogo lubią komary? „Lato z komarami” to evergreen polskiej muzyki biwakowej. Mniej zabawnie jest być naprawdę pokąsanym – niektórzy rozwijają silne reakcje... zobacz więcej

W lubelskim ośrodku co roku badanych jest kilkaset kleszczy przekazanych przez osoby prywatne. Decydują się na to często osoby zaatakowane przez pajęczaka, które chcą mieć świadomość ryzyka zakażenia. Specjalista wskazuje, że świeży, czyli opity krwią i wyjęty ze skóry kleszcz, powinien być dostarczony do badania jak najszybciej. Ale dodaje, że w laboratorium można wykryć obecność DNA krętków nawet w wysuszonym kleszczu.





Co ważne, nie zawsze ugryzienie przez zakażonego kleszcza oznacza chorobę dla żywiciela. Kliniczna borelioza u człowieka i zwierząt rozwija się bowiem tylko u ok. 10 proc. zakażonych pacjentów.

Borelioza

W przypadku boreliozy w pierwszym okresie u większości zakażonych pojawia się niebolesny rumień, jaśniejszy w środku. Do tego dołączają zwykle objawy grypopodobne, jak: gorączka lub stany podgorączkowe, uczucie rozbicia, zmęczenie, bóle głowy, mięśni i stawów. Do późnych objawów boreliozy należą zanikowe zapalenie skóry kończyn, zapalenie stawów i zmiany neurologiczne.





Kleszczowe zapalenie mózgu





Ale po ukąszeniu przez kleszcza jesteśmy narażeni nie tylko na zakażenie boreliozą. Kolejną chorobą jest kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). To ostra choroba wirusowa, która często wiąże się z powikłaniami neurologicznymi. U części pacjentów dochodzi do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Może też dojść do zapalenia rdzenia kręgowego, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Przeciw tej chorobie jest jednak mocny oręż – szczepionki.





Schemat szczepienia to trzy dawki, a potem dawki przypominające. Zaleca się je głównie leśnikom, służbom stacjonującym w lesie, jak: wojsko, straż pożarna i graniczna, rolnikom czy osobom, które często oddają się aktywności na łonie natury – biegaczom, spacerowiczom, grzybiarzom, właścicielom psów.