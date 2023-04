Ważny apel Świątek. „Nasz sport musi być równy”

Różnice w wynagrodzeniach dla tenisistek i tenisistów od lat stanowią przedmiot gorącej dyskusji. Swój głos w tym wątku postanowiła zabrać Iga Świątek. – Byłoby dobrze, gdyby nasz sport był równy, zwłaszcza że wykonujemy prawie tę samą pracę – powiedziała liderka rankingu WTA.

Polka niedawno wygrała turniej w Stuttgarcie, za co otrzymała 104 tysiące euro oraz specjalny model samochodu marki Porsche. Dla porównania, triumfator imprezy tej samej rangi wśród mężczyzn zarobił 477 tysięcy euro.



– Jest jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o zrównanie puli nagród w turniejach WTA z tymi z ATP. Wielkie Szlemy są już na tym samym poziomie, to dobrze, ale dobrze byłoby, gdyby WTA przyjrzała się temu tematowi – stwierdziła Świątek.



W piątek Polka rozpocznie udział w turnieju w Madrycie, gdzie jest oczywiście rozstawiona z numerem pierwszym. W pierwszej rundzie turnieju w stolicy Hiszpanii ma tzw. wolny los. Jej kolejną przeciwniczką będzie Austriaczka Julia Grabher.