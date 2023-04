Gwałtowny wzrost liczby aborcji w Hiszpanii. Najwięcej przypadków w Katalonii

Liczba aborcji w Hiszpanii gwałtownie rośnie – podaje hiszpańska gazeta „El Debate”. W 2021 r. ponad 90 tys. kobiet zdecydowało się przerwać ciążę. Według danych opublikowanych przez hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia większość aborcji – 91 proc. przypadków – została dokonana na żądanie matki.

„Najnowsze dane dotyczące aborcji w Hiszpanii są przerażające” – komentuje „El Debate”. Jak wskazano, od wejścia w życie ustawy w lipcu 2010 r., w której wprowadzono „depenalizację praktyki aborcji w pierwszych 14 tygodniach życia”, średnio 100 tys. kobiet decyduje się zakończyć życie swoich dzieci. Z najnowszych danych, dotyczących 2021 r., wynika, że aborcji poddało się 90189 kobiet między 15. a 44. rokiem życia, co daje wskaźnik 10,7 na 1000 kobiet.

Dane udostępnione przez Ministerstwo Zdrowia przewyższają te opublikowane w 2020 r.; wtedy to na aborcję zdecydowało się 88269 kobiet, co stanowi to wskaźnik 10,33 na 1000 kobiet w wieku od 15 do 44 lat. Najwięcej kobiet (118611) w Hiszpanii zdecydowało się przerwać ciążę przed porodem w 2011 r.

Gdzie najwięcej aborcji w Hiszpanii?

Pod względem wspólnot autonomicznych w Hiszpanii w 2021 Katalonia roku była regionem o najwyższym wskaźniku aborcji (13,42 proc.), następnie Wspólnota Madrytu (11,90 proc.), po czym Baleary (11,56 proc.), Asturia (11,50 proc.), Murcja (11,46 proc.), Andaluzja (11,18 proc.) i Wyspy Kanaryjskie (10,61 proc.).





Regiony z najniższymi zarejestrowanymi danymi to Ceuta i Melilla (1,79 proc.), Galicja (5,37 proc.), La Rioja (6,17 proc.), Estremadura (7,10%), Kastylia i León (7,17 proc.), Nawarra (8,39 proc.), Kantabria (8,68 proc.), Aragonia (8,72 proc.), Kastylia-La Mancha (8,90 proc.), Wspólnota Walencji (9,02 proc.) i Kraj Basków (10,39 proc.).

Aborcja według wieku

Hiszpańskie ministerstwo podało też dane dotyczące aborcji według wieku kobiet. Jak wskazano, 4 na 10 kobiet, które przerwały ciążę, miały od 20 do 24 lat, co oznacza wskaźnik 16,09 przypadków na 1000. W grupie kobiet między 25. a 29. rokiem życia wskaźnik dokonanych aborcji wyniósł 15,54 na 1000. W grupie wiekowej 30-34 wskaźnik wyniósł 13,74, w grupie 35-39 odnotowano wskaźnik 10,28, a najmniejszy – 4,19 w grupie 40 lat i więcej.

Resort zdrowia opublikował też dane dotyczące podziału procentowego liczby aborcji według tygodnia ciąży w 2021 roku. 72,42 proc. kobiet dokonało aborcji w 8. lub wcześniejszym tygodniu ciąży; 22,46 proc. aborcji przeprowadzono między 9. a 14. tygodniem ciąży; 4,96 proc. aborcji dotyczy ciąży między 15. a 22. tygodniem, a 0,16 proc. aborcji dokonanych w 2021 r. dotyczy 23. bądź późniejszego tygodnia ciąży.

Aborcji poddają się też nastolatki. W 2021 r. na usunięcie ciąży zdecydowało się 312 dziewcząt poniżej 15 lat oraz 9076 młodych kobiet między 15. a 19. rokiem życia. Wskaźnik aborcji dla tych dwóch grup wyniósł 7,9 na 1000.

Powody przerwania ciąży

Ministerstwo Zdrowia Hiszpanii przedstawiło też statystyki dotyczące motywu przerwania ciąży. 90,98 proc. aborcji dokonano na żądanie matek; 5,58 proc. aborcji przeprowadzono z powodu „poważnego zagrożenia życia lub zdrowia ciężarnej”; 3,12 proc. aborcji dokonano ze względu na „ryzyko poważnych wad płodu”.





Motywem 0,29 proc. aborcji były „wady płodu nie do pogodzenia z życiem lub wyjątkowo poważną i nieuleczalną chorobą”, a 0,03 proc. aborcji wykonano ze względu na inne powody.

Aborcja małoletnich

„El Debate” przypomina, że zgodnie z nową ustawą aborcyjną przyjętą w lutym i stworzoną przez hiszpańskie Ministerstwo Równości, małoletni w wieku 16 i 17 lat oraz kobiety niepełnosprawne intelektualnie, które chcą zakończyć życie swoich dzieci, będą mogły to zrobić bez zgody rodziców.

Jak wskazuje hiszpański dziennik, „w ten sam sposób zostanie utworzona procedura sądowa w przypadku, gdy małoletnia poniżej 16. roku życia będzie chciała dokonać aborcji, a rodzice się na to nie zgodzą”.