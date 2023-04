Gwiazdor NBA zirytowany. „Czy każdy rok twojej pracy to porażka?”

Porażka w pierwszej rundzie play off NBA to wielkie rozczarowanie dla Milwaukee Bucks, a szczególnie najlepszego zawodnika tego zespołu – Giannisa Antetokounmpo. Grek dał upust swoim emocjom podczas pomeczowej konferencji prasowej.

Bucks, najlepsza drużyna sezonu zasadniczego, przegrała serię z Miami Heat 1:4 i pożegnała się z marzeniami o mistrzostwie. Od początku tej rywalizacji Giannis Antetokounmpo zmagał się z kontuzją pleców, której doznał w pierwszym spotkaniu. Mimo to notował średnio 23 punkty, 11 zbiórek i 5 asyst.





Spotkanie z dziennikarzami nie należało więc do najłatwiejszych. Greka wyraźnie zirytowało pytanie o to, jak on i zespół poradzą sobie z kolejną dotkliwą porażką.





– Zadałeś mi to samo pytanie rok temu. Czy co roku dostajesz awans? Pewnie nie, więc czy każdy taki rok jest porażką? Nie. Każdego roku pracujesz, by osiągnąć cel – powiedział.



Ale to nie był koniec monologu.





– To nie porażka. To kroki do sukcesu. Michael Jordan grał w koszykówkę przez 15 lat i zdobył sześć mistrzowskich tytułów. Pozostałe dziewięć to była porażka? Właśnie to starasz mi się wmówić – kontynuował.





– W sporcie nie ma porażek. Są dobre i złe dni. W pierwszych możesz odnieść sukces, w drugich – nie. Pierwsze należą do ciebie, drugie nie. O to chodzi w sporcie. Raz wygrywasz ty, innym razem wygrywają inni – dodał.





Antetokounmpo: wrócimy w przyszłym roku





– Wrócimy w przyszłym roku. Postaramy się być lepsi. Spróbujemy zbudować dobre nawyki, postaramy się grać lepiej. Wierzę, że jeszcze zdobędziemy mistrzostwo. Czy czas między 1971 r. a 2021 r. to było 50 lat porażek dla tej organizacji? Nie. Klub stawiał kroki, by w końcu triumfować – zakończył.