Co mieszkańcy myślą o strefie Tempo 30 w Warszawie? [SONDA]

Władze Warszawy chcą wprowadzić w stolicy strefy Tempo 30, w których będzie można poruszać się z maksymalną prędkością 30 km/h. Co o tym pomyśle sądzą mieszkańcy? Zapytaliśmy ich o to w naszej sondzie. Większość krytykuje takie plany, jednak znaleźli się i ich zwolennicy.

Niedawno zakończył się pierwszy etap konsultacji w sprawie wprowadzenia strefy Tempo 30. Stołeczny ratusz Rafała Trzaskowskiego przekonuje, że w ten sposób „uspokojony” zostanie ruch w mieście.





„Czynimy go bardziej przyjaznym i bezpiecznym dla mieszkańców” – zapewniają władze stolicy.

Warszawski magistrat obiecuje, że system nie obejmie ulic tranzytowych i rozprowadzających – „kierowcy mogą być spokojni, że ograniczenia nie obejmą np. Wisłostrady, Puławskiej, Jagiellońskiej czy Trasy Siekierkowskiej”.

Strefa Tempo 30 w Warszawie?





Co o pomyśle władz Warszawy sądzą mieszkańcy stolicy? Jeden z naszych rozmówców powiedział, że ograniczenie do 30 km/h to stanowczo za mało. – To idiotyczne, całe miasto będzie stało w korkach – ocenia kolejny.

Inny z mieszkańców Warszawy pozytywnie ocenił propozycje ograniczenia prędkości. – Jak jeżdżę, to nie poruszam się z prędkością większą niż 30 km/h. Najlepiej by było ograniczyć jeszcze ruch w Warszawie – mówi.





