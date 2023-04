Zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. „Oczekujemy, że ta lista będzie szersza”

Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie zakazu importu niektórych produktów rolnych zmierzają we właściwym kierunku – ocenił minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. Jednocześnie w ocenie strony polskiej są one niewystarczające.

Minister Szynkowski vel Sęk w Polskim Radiu 24 podkreślił, że lista produktów objętych zakazem powinna być szersza od tej, którą proponuje Komisja Europejska.

– Ta lista jest w opinii Komisji zbyt długa. Z kolei my stoimy na stanowisku, że propozycje Komisji ograniczone jedynie do kilku produktów to zbyt mało. Trwające negocjacje mają wypracować listę produktów, które będą odpowiednio chronione. Oczekujemy, że ta lista będzie szersza, bo dzisiaj problem nie dotyczy tylko zbóż – wskazywał.





W rozmowach z KE w tej sprawie, oprócz Polski, uczestniczą też Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry. Po rekomendacji komisarza Janusza Wojciechowskiego Komisja zgodziła się na postulat piątki krajów i objęcie oleju słonecznikowego zakazem importu. Wcześniej proponowała zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika.





Polityka klimatyczna UE

Szynkowski vel Sęk w PR 24 odniósł się do wprowadzania zmian zgodnie z pakietem Fit for 55, który zakłada ograniczenie emisji tych gazów o 55 proc. do 2030 r. Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej sprzeciwia się kompleksowym zmianom.





Czytaj także: Eksport ukraińskiego zboża i roślin strączkowych

Zdaniem ministra polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie może doprowadzić do zubożenia polskiego społeczeństwa.





Szymon Szynkowski vel Sęk jako przykład negatywnych zmian podał modyfikację systemu handlu emisjami.





– System ETS, czyli system handlu emisjami odpowiada za mniej więcej połowę kosztów energii elektrycznej w naszym kraju. To znaczy każdy konsument, jeżeli płaci swój rachunek za prąd, to w połowie płaci za koszty polityki klimatycznej Unii Europejskiej. My nie jesteśmy oczywiście przeciwni, co do zasady, zmianom w Unii Europejskiej – wskazał minister do spraw europejskich.

Jak wyjaśniał, koszty zmian nie mogą w takiej skali obciążać konsumentów.





Czytaj także: Fit for 55. Państwa unijne przyjęły nowe regulacje. „Gigantyczne koszty dla Polski”





W skali całej Unii Europejskiej to jest 20 proc. kosztów energii, dlatego Polska domaga się debaty na temat systemu ETS, a nie – rozszerzanie systemu.