NBA: faworyt odpadł z play off. Ważna wygrana Warriors

Milwaukee Bucks, najlepsza drużyna sezonu zasadniczego NBA, odpadła w pierwszej rundzie play off. W piątym meczu serii przegrała z Miami Heat po dogrywce 126:128, a w całej rywalizacji 1:4. Prowadzenie w swojej parze objęli za to Golden State Warriors.

Kolejne znakomite zawody rozegrał Jimmy Butler. W poprzednim spotkaniu skrzydłowy rzucił aż 56 punktów. W środę zdobył ich 42, a w dodatku trafił bardzo trudny rzut w końcówce 4. kwarty, który dał Heat remis i doprowadził do dogrywki. W niej Heat kontrolowali tempo gry, a pogubieni Bucks nie potrafili przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść.



Na nic zdała się znakomita postawa Giannisa Antetokounmpo. Grek doznał kontuzji w pierwszym meczu serii i pauzował w dwóch kolejnych grach. Jego powrót nie zmienił jednak oblicza rywalizacji, bo „Kozły“ przegrały oba mecze po jego powrocie. Mimo wielkich liczb – 38 punktów i 20 zbiórek – musi przełknąć gorzką pigułkę.



Przeciwnikiem Miami w półfinale Konferencji Wschodniej będą New York Knicks, którzy również pokonali wyżej rozstawionego rywala i także 4:1. Cleveland Cavaliers na własnym parkiecie walczyli jeszcze o przedłużenie swoich szans na awans, jednak mecz od początku toczył się pod dyktando gości i zakończył wynikiem 106:95.



Najlepszym zawodnikiem tego spotkania był Jalen Brunson, zdobywca 23 punktów i 4 asyst. W drugiej kwarcie kontuzji kostki doznał Julius Randle i nie wrócił już na boisko. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz i czy wystąpi w pierwszym starciu z Miami.



Od stanu 0:2 do 3:2 przeszli Golden State Warriors. Koszykarze z San Francisco mają w tym sezonie bardzo duże problemy na wyjazdach. Tym razem potrafili jednak pokonać Sacramento Kings 123:116, głównie za sprawą Stephena Curry’ego, autora 25 punktów. W piątek, przed własną publicznością, staną przed szansą na zakończenie serii.



W takiej samej sytuacji będą też Los Angeles Lakers, choć zespół z Kalifornii mógł awansować już w środę. Przegrał jednak na wyjeździe z Memphis Grizzlies 99:116. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Ja Morant, który zanotował „linijkę“ 31 punktów, 10 zbiórek i 7 asyst.