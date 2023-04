To jedno najszlachetniejszych i najzdrowszych mięs, dlatego na grill oprócz tradycyjnej karkówki czy skrzydełek warto wrzucić kawałek wołowiny. Choć nie należy do najprostszych w przygotowaniu, walory smakowe niwelują tę niedogodność. Mimo rosnącej produkcji wołowiny jej spożycie w kraju wynosi tylko ok. 4 kg na osobę rocznie. Większość rodzimej produkcji trafia na eksport.