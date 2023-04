Zastrzelili mechanika, bo nie spodobał się im rachunek za naprawę

Trzech mężczyzn zostało aresztowanych w związku z zamordowaniem mechanika samochodowego. Policja w amerykańskim stanie Teksas poinformowała, że zabójstwo było efektem kłótni o rachunek za naprawę auta.

Do tragedii doszło 23 grudnia ubiegłego roku w Houston. Luis Casillas, mąż i ojciec dwóch córek, został zastrzelony w swoim warsztacie około godziny 13 czasu lokalnego. Śledczy ustalili, że przyjechał do niego właściciel jednego z naprawianych aut z pięcioma innymi mężczyznami i odmówił uiszczenia zapłaty w wysokości 500 dolarów.





Wywiązała się kłótnia, napastnicy zaczęli gonić Casillasa po warsztacie w bronią. Gdy go dopadli, postrzelili go w głowę. Ranny mechanik został zabrany do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon.





Telewizja FOX News podała, że we wtorek aresztowano trzy osoby – braci 20-letniego Raudela i 22-letniego Rolando Orozco i 19-letniego Jody'ego Durona. Wszyscy zostali oskarżeni o morderstwo.





Teksas jest jednym ze stanów, w których wykonuje się karę śmierci.