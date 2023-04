Tarczyński o Fit for 55: To jest absolutne szaleństwo [WIDEO]

To jest absolutne szaleństwo, autodestrukcja wielu gałęzi przemysłu europejskiego – powiedział w programie „#Jedziemy” europoseł PiS Dominik Tarczyński. W ten sposób odniósł się do przyjętego przez Parlament Europejski pakietu Fit for 55.

Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu kluczowe dyrektywy i rozporządzenia zaostrzające unijną politykę klimatyczną z pakietu Fit for 55. Są one konkretnymi aktami prawnymi ukierunkowanymi na ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

W głosowaniu przyjęta została m.in. reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i nowy graniczny mechanizm węglowy (CBAM). Powołany został również Społeczny Fundusz Klimatyczny (SCF). „Za” głosowali przedstawiciele: PO, PSL i Lewicy.





