Franciszek spotka się z premierem Ukrainy

Papież Franciszek przyjmie na audiencji w Watykanie premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. Szef rządu będzie najwyższym rangą przedstawicielem ukraińskich władz odwiedzającym papieża od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Od lutego 2022 r. Ojciec Święty dwa razy rozmawiał przez telefon z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Premier Szmyhal uczestniczył w środę we włosko-ukraińskiej konferencji w Rzymie na temat odbudowy Ukrainy. Jednym z tematów jego rozmowy z papieżem może być sprawa jego ewentualnej wizyty na Ukrainie.

Kiedy Franciszek pojedzie do Kijowa?

Przebywający w Rzymie szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dmytro Kułeba zapewnił, że zaproszenie jest aktualne. – Papież jest mile widziany w Kijowie – powiedział minister w wywiadzie dla włoskiej stacji telewizyjnej Sky Tg24.





Kułeba oświadczył: „Przyjmiemy papieża z otwartymi ramionami. Ukraina jest z papieżem dla pokoju. Nasze zaproszenie jest wciąż ważne, permanentnie otwarte, może przyjechać w jakimkolwiek momencie”.





Minister Kułeba zaznaczył: „Nie wiem, dlaczego (Franciszek) jeszcze nie przyjechał. Prowadzimy rozmowy z Watykanem, a zaproszenie nie zostało odrzucone, ale wciąż nie mamy oficjalnej daty wizyty papieża”.

Szef ukraińskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że Ukraińcy „bardzo doceniliby (wizytę) i byliby szczęśliwi z przyjęcia papieża w tym okresie” tak ciemnym.

Wcześniej papież deklarował, że chciałby pojechać i do Kijowa, i do Moskwy, by rozmawiać o pokoju.