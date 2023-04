Pił na umór, więc wyleciał z pracy. Sąd przychylny dla pijaka, surowy dla firmy

Sąd w Murcji na hiszpańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego nakazał przywrócenie do pracy elektryka zwolnionego z powodu regularnego picia alkoholu podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Mężczyzna wypijał dziennie 3 litry alkoholu, głównie piwa.

Prowadzący sprawę sędzia orzekł, że w przypadku odmowy przywrócenia do pracy przez firmę, w której zatrudniony był elektryk, spółka ta zostanie ukarana grzywną w wysokości 47 tys. euro.





Sędzia odrzucił argumenty pracodawcy, że lubiący alkohol elektryk stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i publicznego, bo często po wypiciu dużych ilości piwa kierował autem, udając się do klientów, a potem wykonywał w ich domach prace związane z naprawą urządzeń elektrycznych.





– Zarzuty tego rodzaju nie są wystarczająco ciężkie, by zwolnić kogoś z pracy – orzekł sąd, cytowany przez hiszpańskie media.





Przeczytaj też: Pijesz tylko trochę? Mamy dla ciebie złą wiadomość





Odnotowały one, że zwolnienie po 27 latach z firmy elektryka nie tylko oprotestował on sam, ale też jego koledzy. Wskazano jednak, że pracodawca miał mocne podstawy, aby zwolnić pijącego w pracy mężczyznę. By udowodnić mu winę, zamówił śledztwo w jednej z agencji detektywistycznych.





Ustaliła ona, że elektryk rozpoczynał zwykle dzień pracy od wypicia z jednym z kolegów kilku piw w barze. Po południu kupował jeszcze kilka puszek piwa w supermarkecie, zaś podczas obiadu wypijał kilka kieliszków wina lub wódki.