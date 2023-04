Wielki De Bruyne. City rozbiło Arsenal w „meczu o wszystko”

To był mecz, na który czekała cała Anglia. Manchester City w świetnym stylu pokonał Arsenal 4:1 i jest na najlepszej drodze do zdobycia kolejnego mistrzostwa.

Od pierwszych minut lepsi byli gospodarze, którzy raz po raz szturmowali bramkę Ramsdale’a. Ich starania finalnie przyniosły efekt, gdy Kevin de Bruyne wyprzedził całą obronę Arsenalu i precyzyjnym strzałem skierował piłkę do siatki.





„The Citizens” po zdobytej bramce nie zdjęli nogi z gazu, ale byli nieskuteczni, bo dwie dobre okazje zmarnował Erling Haaland. Gola strzelił za to… obrońca John Stones, który wykorzystał świetne dośrodkowanie De Bruyne.









Belg był bohaterem także w drugiej połowie. W 54. minucie wykorzystał stratę Arsenalu i strzelił swoją drugą bramkę w meczu. „Kanonierzy” próbowali jeszcze atakować, ale było ich stać tylko na zdobycie honorowego gola przez Roba Holdinga. W doliczonym czasie gry wreszcie trafił Haaland, który ustalił wynik spotkania.





Manchester City zbliżył się do prowadzącego w tabeli Arsenalu na dwa punkty. Podopieczni Pepa Guardioli rozegrali jednak dwa mecze mniej i teraz to oni są zdecydowanymi faworytami do zdobycia mistrzostwa Anglii.