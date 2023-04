Hojna dotacja rządu PiS do budowy stadionu Ruchu Chorzów. Premier już potwierdził

– Spotkałem się z władzami Chorzowa i władzami Ruchu Chorzów , by potwierdzić wcześniejsze obietnice, że rząd PiS dołoży do budowy nowego stadionu drużyny Niebieskich 50 proc. kosztu inwestycji, czyli ok. 100 mln zł – poinformował w środę wieczorem premier Mateusz Morawiecki.

Sprawa niezrealizownaej obietnicy budowy nowego stadionu Ruchu Chorzów stała się tematem ogólnopolskim po tym, jak lider Platformy podczas własnego spotkania z wyborcami zaatakował kibica klubu.





Jak się okazało, był to wyborca, który wcześniej zaprosił Tuska do domu, żeby porozmawiać z nim o sprawie, na której jemu, i wielu chorzowianinom bardzo zależało: budowie nowego stadionu miejscowego klubu.





Kibic podkreślał, że chodzi mu o konkretną sprawę. Przypomniał, że budowę nowego stadionu obiecał obecny prezydent Chorzowa Andrzej Kotela i że właśnie dlatego – dzięki kredytowi zaufania kibiców – jako kandydat PO wygrał wybory.





Mimo to kibic został oskarżony – i to przez jednego z najważniejszych polityków PO – o „ustawkę”.





