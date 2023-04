U Moniki Olejnik jak co dzień. „Prześladowanie Tuska” i „Autorytaryzm” PiS

Skandaliczne tezy, obrażanie Polaków, wyśmiewanie wartości i przekłamywanie rzeczywistości – te wszystkie zjawiska mogli zobaczyć widzowie TVN24 w programie Moniki Olejnik „Kropka nad I”. Gośćmi programu byli Paweł Kowal – poseł z KO i senator Michał Kamiński. Politycy między innymi nazwali śledztwo prokuratury, w którym jeszcze nikomu nie postawiono zarzutów „prześladowaniem Tuska”.

– Będą prześladować Donalda Tuska za to, że chciał zamknąć handel do Rosji. Potem sami handlowali i mówili, że nie handlowali – mówił poseł Kowal. Według polityka PO „w Polsce panuje słaby jeszcze, ale nasilający się autorytaryzm, władza dysponuje instrumentami, którymi w demokratycznym świecie nie miałaby prawa dysponować. Władza jest zepsuta, zdemoralizowana i jest w całości do zmiany”. Wtórował mu senator Kamiński, przekonując wbrew wszelkim badaniom, że „większość Polaków” oczekuje końca rządów Zjednoczonej Prawicy.





„Źle zdefiniowany patriotyzm”





– Jednym z powodów, dla których ludzie głosują na PiS, jest opacznie pojmowany, źle zdefiniowany, ale jednak subiektywnie odczuwany przez wielu Polaków patriotyzm i takie poczucie, że PiS jest partią wartości patriotycznych – stwierdził Kamiński, co spotkało się ze sprzeciwem zarówno Moniki Olejnik, jak i Pawła Kowala.





Gdy poseł PO został zapytany o komisję ds. wpływów rosyjskich, stwierdził, że „to nie wyjdzie. Duda tego nie może podpisać”, na co prowadząca program zwróciła mu uwagę, że mówi o prezydencie RP. – Jeżeli prezydent podpisze, to się skompromituje – kontynuował polityk, dodając, że „oni tworzą autorytarny system”.





„Niech prezydent pomyśli o swojej przyszłości”





– Mam nadzieję że prezydent zrozumie, że jeśli podpisze coś takiego, co jest wycelowane w liderów opozycji, jeżeli on to podpisze, nie będzie miał na arenie międzynarodowej miejsca jako były demokratyczny przywódca – podkreślił Paweł Kowal, dodając „niech prezydent pomyśli też o swojej przyszłości, bo będzie kiedyś byłym prezydentem i będzie traktowany albo jako zhańbiony, albo jako człowiek, który pilnował innych spraw niż tylko swojej partii”.





„Wiadomości” TVP „gorsze od Urbana”?





Pytany o telewizję publiczną polityk PO powiedział, że „w tym kształcie nie będzie istniała, będzie przebudowana w całości. W większości kanałów rządowych nie ma już żadnego pluralizmu i to powoduje to, że w Polsce wybory nie są uczciwe”, zapewniając, że „po wyborach to będzie pierwsza rzecz do zmiany”. Według Kowala „Wiadomości” TVP są „gorsze od Urbana”.

#wieszwiecej Polub nas

– Straciliśmy przez pisowców demokratyczne państwo.(...) Obejrzałem wszystkie „Dzienniki Telewizyjne” z ostatnich trzech lat Urbana – oni są naprawdę gorsi. Jeżeli chodzi o formę propagandy, to nie mają żadnego limitu. Niszczą ludzi, podają nieprawdę, manipulują, nie mówią o sprawach ważnych. To jedna wielka manipulacja – powiedział polityk KO.