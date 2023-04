Włoski dziennikarz ranny w Chersoniu, jego ukraiński tłumacz zginął

Wysłannik włoskiego dziennika „La Repubblica” Corrado Zunino został w środę ranny, a jego ukraiński tłumacz Bogdan Bitik zginął w wyniku ataku w Chersoniu, dokonanym „z bardzo dużym prawdopodobieństwem przez rosyjskich snajperów” – poinformowała rzymska gazeta. Szef MSZ Włoch Antonio Tajani ogłosił, że ranny reporter jest w dobrym stanie i znajduje się pod opieką włoskiej ambasady.

Według informacji przekazanych przez Zunina na Twitterze został zraniony w prawe ramię przez pocisk, który trafił i zabił jego ukraińskiego tłumacza.





Reporter dodał, że miał na sobie kamizelkę z napisem „Prasa”. Miał ją także jego tłumacz.





Gazeta wyjaśniła, że do ataku doszło na przedmieściach Chersonia. Ranny Włoch zdołał się schować i został następnie przewieziony do szpitala w mieście.





Przebywający w Rzymie ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba powiedział we włoskiej telewizji, że skontaktował się z wojskiem swojego kraju, by zapoznać się ze szczegółami ataku. „Nasze siły zbrojne – dodał – są w kontakcie z dziennikarzem i zrobią wszystko, co mogą, by mu pomóc”.