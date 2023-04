Co się dzieje z prezydentem Turcji? Przerwana kampania i wywiad na żywo

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan poinformował, że zaplanowane na środę wiece wyborcze zostają odwołane. Jako powód podał stan swojego zdrowia. Dzień wcześniej transmisja na żywo w tureckiej telewizji została przerwana, ponieważ Erdoğan źle się poczuł.

„Dzisiaj odpocznę w domu za radą moich lekarzy” — napisał Erdoğan na swoim koncie na Twitterze.





We wtorek późnym wieczorem Erdoğan przerwał wywiad telewizyjny na żywo, podczas którego powiedział, że źle się czuje z powodu rozstroju żołądka.





We wpisie na Twitterze prezydent Turcji podziękował też za wszystkie życzenia powrotu do zdrowia. „Chciałbym podziękować każdemu członkowi mojego szlachetnego narodu, każdemu z moich braci i sióstr, którzy przekazali swoje życzenia i modlitwy za drobne niedogodności, których doznałem podczas transmisji” – czytamy we wpisie.