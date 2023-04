Kukiz ostro o „wolnych mediach”: Stara esbecka szkoła, resortowe dzieci

Stara esbecka szkoła po prostu i tyle – w ten sposób w 1 Programie Polskiego Radia poseł Paweł Kukiz określił „atakujące go media”. Jak dodał, „widać tradycje dzieci resortowych”.

Polityk pytany był o to, czy jeśli wystartuje, to wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością. Jak stwierdził, nie pójdzie na pewno „z tymi, którzy taki hejt, taką propagandę rozpętali za pomocą swoich zaprzyjaźnionych – mówiąc delikatnie – mediów, tzw. niezależnych”. Kukiz stwierdził, że media te są wolne, ale „od prawdy”.





– Nie chce mi się mówić, bo to są obrzydliwe rzeczy– mówił Kukiz, dodając, że to „gniazdo demokracji – w cudzysłowie – walczy z takimi sprawami jak referenda, jak podmiotowość obywatelska, bo walczą z naszą fundacją czy prawami obywatelskimi”. Polityk dopytywany, jakie media ma na myśli, stwierdził, że „nie chce mu się ich nawet wymieniać”.





– Stara esbecka szkoła. Widać tradycje dzieci resortowych – mówił Paweł Kukiz. Na uwagę prowadzącego program, że są to ciężkie oskarżenia, odpowiedział: „Jakie ciężkie oskarżenia? Pan popatrzy, co tatusiowie robili”. – Z domu się wynosi najwięcej – ja z domu wyniosłem takie wartości, jak patriotyzm, jak ojczyzna, jak honor, jak godność, i dlatego to czasami tak boli, bo mnie można różne rzeczy zarzucić, ale nie złodziejstwo – mówił Kukiz, dodając, że na polityce „traci, a nie zarabia”.

– Proszę pamiętać, że grałem w zespole, gdzie za jeden koncert dostawałem tyle pieniędzy, ile tutaj w Sejmie za cały miesiąc, i świadomie poświęciłem karierę, by służyć ojczyźnie – podkreślił polityk.





Kukiz dodał, że jego dziadek był polskim policjantem zamordowanym we Lwowie przez bolszewików. – Tym się różnię od, którzy mnie atakują, że moi przodkowie polegli w obronie ojczyzny, a ich przodkowie na ruskich czołgach wjechali do Polski władzę ludową wprowadzać – zaznaczył.