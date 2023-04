Ukraińskie dzieci po oparzeniach zostaną zoperowane w polskim szpitalu

Dwadzieścioro ukraińskich dzieci z bliznami po oparzeniach zostanie zoperowanych w maju br. przez polskich i amerykańskich specjalistów w szpitalu w Łęcznej (Lubelskie). Wśród nich są również poszkodowani w wyniku działań wojennych. Najmłodszy pacjent ma trzy latka.

O szczegółach międzynarodowej współpracy poinformowano w środę na konferencji prasowej. Jak przekazano, od 15 do 19 maja w szpitalu w Łęcznej zostanie zoperowanych ok. 20 dzieci z Ukrainy z bliznami po oparzeniach. Część osób doznała urazów w trakcie działań wojennych, inne powstały w środowisku domowym albo stanowią wady wrodzone. Najmłodsze dziecko zakwalifikowane do zabiegu ma trzy latka.





Zabiegi przeprowadzą amerykańscy lekarze z zespołu dr. Gennadiya Fuzaylova z Boston General Hospital i Uniwersytetu w Michigan wspólnie ze specjalistami Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej pod kierownictwem prof. Jerzego Strużyny oraz zespół Kliniki Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierownictwem prof. Kamila Torresa.





Szkolenia dla ukraińskich lekarzy





Dyrektor szpitala w Łęcznej Krzysztof Bojarski przypomniał, że przez ostatnie tygodnie wspólnie z lubelską uczelnią medyczną realizowali szkolenia dla lekarzy m.in. plastyków, chirurgów, ortopedów z Ukrainy.





– Natomiast współpraca ze szpitalem w Bostonie zaczęła się w kwietniu ub. roku na początku działań wojennych od wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przetransportowaniu ciężko oparzonych dzieci z Ukrainy – poprzez krótki pobyt w szpitalu w Łęcznej – do kliniki w Bostonie – wyjaśnił Bojarski, wyrażając nadzieję jednocześnie na dalszą współpracę z amerykańskimi lekarzami.

Dr Gennadiy Fuzaylov ze szpitala w Bostonie, który wziął udział w konferencji online, wyjaśnił, że większość konsultacji pacjentów do zabiegów odbywała się przy pomocy telemedycyny, a mer Lwowa zapewnił transport autobusem dla dzieci z rodzicami do Łęcznej.





– Jesteśmy bardzo podekscytowani tą współpracą. Mamy nadzieję, że będzie ona długofalowa i wielokrotnie będziemy mogli przeprowadzać jeszcze takie akcje i wymieniać się doświadczeniami – powiedział amerykański lekarz.





Dodał również, że po planowanych zabiegach część dzieci, która przebywa obecnie na terytorium Polski, pozostanie nadal pod opieką ośrodka w Łęcznej, natomiast pacjenci ze wschodniej Ukrainy wrócą na leczenie i rehabilitację do szpitala w Dnieprze; z kolei dzieci z zachodniej Ukrainy trafią pod opieką szpitala we Lwowie.





– W grupie operowanych z Ukrainy osób jest również 54-letnia kobieta, która jest ofiarą trwającej wojny na Ukrainie. Przeszła już obustronną amputację kończyn dolnych na poziomie poniżej kolan, ale rozwinął się u niej przewlekły zespół bólowy. W związku z tym koledzy z Ukrainy proponowali dalsze leczenie poprzez amputacje, ale nasz zespół wyszedł z propozycją, żeby wykonać plastykę tych zakończeń nerwowych, co ma doprowadzić do ustąpienia dolegliwości bólowych u pacjentki – przekazał dr Fuzaylov.

Zastępca lekarza koordynującego Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, dr n. med. Tomasz Korzeniowski podkreślił, że lekarze cieszą się, iż mogą zaoferować ukraińskim pacjentom leczenie blizn po ciężkich oparzeniach.





– Będą to operacje, które pomogą przede wszystkim w ich codziennym usprawnieniu. Tutaj mamy do czynienia z przykurczami bliznowatymi okolicy szyi, rąk, stawu ramiennego, które są następstwami głębokich oparzeń. Blizny uniemożliwiają poruszanie kończynami, przez co nie można wykonywać codziennych czynności – wyjaśnił specjalista.





Przekazał, że wśród metod leczenia blizn stosowane są m.in. przeszczepy skóry, plastyka płatowa ze zdrowej skóry.

– Są to też zabiegi z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych, tych najbardziej zaawansowanych, kiedy pobieramy płat tkanek ze skórą z innego miejsca i przeszczepiamy w lokalizację po wycięciu blizny i zespalamy mikronaczyniowo. Oprócz tego wykorzystujemy najnowszą inżynierię tkankową, ponieważ mamy też substytuty skóry i naskórka, które stosujemy w leczeniu tych ciężko oparzonych chorych – powiedział dr n. med. Korzeniowski.