Gdula żegna przyznającego się do pedofilii działacza LGBT. „Postać o wielkim sercu”

W niedzielę 23 kwietnia zmarł aktywista LGBT Mariusz Drozdowski, znany jako „Jej Perfekcyjność”, założyciel i dyrektor koła Queer na Uniwersytecie Warszawskim. Drozdowski przyznawał się do skłonności pedofilskich, na swojej stronie publikował zdjęcia młodych mężczyzn. Z rozrzewnieniem pożegnali go związani z Lewicą Maciej Gdula, Robert Biedroń i Anna Maria Żukowska.

„Odeszła Jej Perfekcyjność. Postać o wielkim sercu, cierpliwości do tłumaczenia niuansów związanych z różnorodnością oraz obdarzona dużym poczuciem humoru. Tęczowa flaga opuszczona dziś do połowy masztu” – napisał na Twitterze poseł Lewicy Maciej Gdula.





Kim był Mateusz Drozdowski?





Mariusz Drozdowski był socjologiem i medioznawcą. Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Był założycielem koła Queer UW i jednym z najbardziej znanych polskich działaczy LGBT. Był transaktywistą i przedstawiał siebie jako „Jej Perfekcyjność”.





W 2013 r. na swoim blogu Drozdowski wyznawał:





„Jestem pedofilem i transgenderem. Jestem. I spoko, żyje mi się z tym całkiem fajnie. I nie obchodzi mnie to, komu się to podoba lub kto uważa to za wymysł i moją kreację na pokaz”





„Jej perfekcyjność”: Jestem pedofilem i transgenderem

„Nie mam potrzeby ukrywania czegokolwiek. Ani tego, że jestem biedna, ani że przytyłam, ani niczego innego. Że jestem trans (choć nie do końca jest to trafne określenie – dla uproszczenia jednak używam go), że jestem pedofilem (choć Tadeusz upomina mnie, że powinnam mówić, że efebofilem [efebofilia to fascynacja osobami w okresie dojrzewania w wieku ok 15–19 lat – przyp. red.]). Nie zgadzam się na zakaz mówienia o pozytywnej pedofilii. Nie zgadzam się na ograniczanie wolności słowa.





Popularność Drozdowskiego w środowisku lewicowym krytykował związany ze środowiskiem lewicowym Zbigniew Szczęsny.





Jak zauważył, „na jego witrynie pełno jest zdjęć opatrzonych podpisem »poranny chłopiec na dzień dobry«”.





„Raczej nie pozostawia ono wątpliwości co do skłonności właściciela witryny, a nie słyszę głosów potępienia. Nie dostrzegam ostracyzmu... Gośćmi »Jej Perfekcyjności« są znane postacie – Tomasz Raczek, Maciej Gdula... Otwarcie promujący »pozytywną pedofilię« Drozdowski był zapraszany do warszawskich szkół jako »edukator« z ramienia fundacji »Wolontariat Równości«, jest pracownikiem uniwersytetu…” – kontynuował.





Biedroń, Gdula i Żukowska żegnają Drozdowskiego





Drozdowskiego we wpisie na Facebooku pożegnał Robert Biedroń.









Anna Maria Żukowska napisała, że „JP żyła na krawędzi”.

„Nasze relacje były skomplikowane (...), ale zawsze doceniałem jej nonkonformizm i queerowość w praktyce” – to słowa prof. Jacka Kochanowskiego z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW.









O szokujących opiniach wygłaszanych pisał Szczęsny.





„Efebofilia, czyli pociąg do chłopców będących co najmniej w wieku zgody, jest z naukowego punktu widzenia całkowicie normalnym i zdrowym (dla obu stron) zachowaniem” – przytaczał Szczęsny słowa Kochanowskiego.





„Zauważa zarazem, że chociaż w Europie prawo określa »wiek zgody« na lat 15, to »w świecie różnie z tym bywa« – są kraje, jak Meksyk, a nawet do niedawna Holandia, gdzie wiek ten wynosi lat 12…” – komentował działacz stowarzyszenia Koalicja Ateistyczna.