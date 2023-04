Frankie Goes to Hollywood zagra po 36 latach. Z okazji Eurowizji

Grupa Frankie Goes to Hollywood w oryginalnym składzie po raz ostatni wystąpiła w 1987 r. Teraz, jak ujawniło BBC, formacja zjednoczy się, by wystąpić na koncercie poprzedzającym konkurs Eurowizji w Liverpoolu. Frankie Goes to Hollywood wywodzi się właśnie z tego miasta.

Działali zaledwie 7 lat, ale zdążyli nagrać sporo znanych piosenek, w tym takie hity, jak „Relax” czy „The Power of Love”.

Do grupy powrócą wokalista Holly Johnson i gitarzysta Brian Nash, którzy po raz ostatni występowali pod szyldem Frankie Goes to Hollywood 36 lat temu. Wraz ze starymi kolegami – Paulem Rutherfordem, Markiem O'Toolem i Peterem Gillem – zagrają kilka utworów 7 maja na koncercie poprzedzającym zmagania uczestników konkursu piosenki Eurowizji w Liverpoolu, który potrwa od 9 do 13 maja.





Jak na razie nie jest jasne, czy Johnson i spółka planują jeszcze jakieś wspólne działania poza tym koncertem. Pewne jest natomiast, że 7 maja St. George's Hall zaroi się od artystów pochodzących z Liverpoolu. Poza Frankie Goes to Hollywood wystąpią jeszcze dwie formacje wywodzące się z tego miasta. To Atomic Kitten i The Ligtning Seeds.

Frankie Goes to Hollywood znalazł się w impasie po odejściu Holly'ego Johnsona. Jego rozbrat z grupą miał związek z konfliktem na tle finansowym z producentem. W 2003 r. wszyscy członkowie zespołu zostali zaproszeni do programu „Bands Reunited” stacji telewizyjnej VH1. Tam próbowano ich nakłonić do wspólnego występu, jednak bezskutecznie. W 2005 r. grupa w odświeżonym składzie wyruszyła w trasę koncertową, jednak po kilku występach ponownie się rozwiązała.