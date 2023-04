Rynsztokowe fejki Budki na Twitterze. „Tępy kretyn albo załgany troll”

Borys Budka zamieścił na Twitterze prymitywnie przerobione zdjęcie, na którym znajdują się m.in. Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, posłanka Barbara Dziuk i Marek Cyl, wójt gminy Świerklaniec. Opatrzył je opisem: „Na zdjęciu wojewoda śląski i posłanka PiS. Kwintesencja tej władzy…”. Zdjęcie oczywiście było prowokacją ze strony autorów, którzy niespecjalnie ukrywali to, że jest to przeróbka. Wicelider PO widać tego nie zrozumiał albo celowo chciał wprowadzić w błąd odbiorców swoich treści.

Kiedyś normą było to, że jeśli jakaś osoba publiczna udostępniła coś w mediach społecznościowych, co nie było prawdą, lecz manipulacją, to wpis był usuwany i pojawiały się przeprosiny. To dawne czasy. Budka, choć zwrócono mu wielokrotnie uwagę na to, że to prymitywna przeróbka zdjęcia, zebrał ponad 1 tys. polubień i zdjęcia nie usunął.





Skąd w ogóle sprawa zdjęcia? Budka bez trudu by mógł to sprawdzić, ale być może prawda dla takich ludzi już nie jest ciekawa. Serwis tarnogorski.info opisał sprawę uruchomienia centrum przesiadkowego w miejscowości Świerklaniec. Faktycznie na uruchomieniu inwestycji pojawili się m.in. Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, posłanka Barbara Dziuk i Marek Cyl, wójt gminy Świerklaniec. Lokalni dziennikarze zarzucali wojewodzie, że realizując taką inwestycję, nie pomyślano o budowie toalet. Być może też przeróbka zdjęcia jest tak prymitywna, żeby rzucać się w oczy i zwrócić uwagę na argumenty lokalnych mediów.





Nie wiadomo, jakie miał intencje Budka, umieszczając swój wpis. Pisarz Jacek Piera komentuje to w dosadny sposób. „Borys Budka albo nie rozpoznaje prostackiego, niechlujnego fotomontażu, albo celowo wprowadza w błąd użytkowników Twittera. Czyli albo tępy kretyn, albo załgany troll… Nieźle jak na posła, wiceprzewodniczącego PO i nauczyciela akademickiego” – czytamy w jego komentarzu.





Inny użytkownik Twittera udostępnił z kolei oryginalne zdjęcie i napisał: „Widzisz Borys, wy naprawdę macie Polaków za idiotów. Ja rozumiem, że swoich wyznawców, ok, ale pozostałą część społeczeństwa? Jedno kłamstwo innym przykryć kłamstwem, hejt, szczucie, manipulacje, tylko tyle macie do zaoferowania Polsce i Polakom?”.





„Borys Budka publikujący prymitywny fotomontaż. Kwintesencja PO…” – napisał też Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.