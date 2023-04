„Drugie życie kopalń”. Ponadpartyjna zgoda w PE

Zamiast nekrologu polskich kopalń dobre wiadomości. – Komisje środowiska i przemysłu PE poparły w środę poprawki kompromisowe dot. rozporządzenia metanowego. – Można powiedzieć, że daliśmy kopalniom drugie życie. To absolutnie konieczne dla Śląska i dla Polski – powiedziała po głosowaniu europosłanka Izabela Kloc. Jedna z poprawek zakłada zwiększenie, w stosunku do pierwotnego zapisu, limitu metanu na kilotonę wydobytego węgla w kopalniach. Zmienić się mają też zasady rozliczania kar. Porozumienie musi zostać zaakceptowane w głosowaniach w PE.

Projekt rozporządzenia zakłada m.in. znaczne ograniczenie emisji metanu z kopalń. Oznacza to dla nich konieczność dużych inwestycji w technologie jego wychwytywania. Krytycy obecnego kształtu projektu, głównie ponadpartyjna koalicja polskich posłów w PE, wskazują, że zapisane w nim limity emisji mogą spowodować, że kopalnie znajdą się na skraju bankructwa. Restrykcyjnych zapisów bronią lewicowe ugrupowania w PE z wyjątkiem części socjaldemokratów.





Wniosek Komisji Europejskiej mówi o limicie 0,5 tony metanu na kilotonę wydobytego węgla w kopalniach.





W ubiegłym tygodniu europosłanki Izabela Kloc (PiS) i Anna Zalewska (PiS) złożyły jednak do dokumentu szereg łagodzących poprawek. Zakładają one zwiększenie limitu do 5 ton metanu na kilotonę wydobytego węgla oraz ustalenie, aby ten próg stosować na operatora, jeżeli jeden podmiot prowadzi kilka kopalń. W środowym głosowaniu ostatecznie te poprawki uzyskały większość.

Kompromisowe poprawki





– Komisje środowiska i przemysłu ENVI i ITRE zaakceptowały w głosowaniu poprawki kompromisowe, które de facto przedłużają życie polskim kopalniom. Musimy pamiętać, że wniosek legislacyjny, który wypłynął z Komisji Europejskiej to był nekrolog dla polskich kopalń węgla. W europarlamencie już osiągnęliśmy dużo. Można powiedzieć, że daliśmy kopalniom drugie życie. Skupiliśmy się na tej priorytetowej dla nas kwestii i uzyskaliśmy tyle, ile było możliwe. Mogę powiedzieć, że dla ratowania sektora górniczego zawarliśmy pakt z tym unijnym mainstreamem, z którym nigdy nie mogliśmy się dogadać. Uważam, że było to absolutnie konieczne dla Śląska i dla Polski. Musimy jednak nadal czuwać nad dalszym przebiegiem prac w parlamencie – powiedziała Kloc po głosowaniu.





W wyniku porozumienia, przy wspólnym działaniu polskich europosłów z EPL, S&D oraz EKR udało się przede wszystkim uzgodnić korzystne dla Polski rozwiązanie w zakresie artykułu regulującego emisje metanu z operujących podziemnych kopalń węgla kamiennego.





W poprawkach udało się też zamienić zapisane w projekcie kary za łamanie przepisów na opłaty, które będą trafiały do budżetu państwa członkowskiego, a następnie będą przekazywane kopalniom na inwestycje w technologie ograniczenia emisji metanu.

Minister Moskwa dziękuje





Porozumienie musi zostać zaakceptowane w głosowaniach w PE. Stanie się wtedy mandatem negocjacyjnym PE do rozmów nad ostatecznym kształtem nowych regulacji z Radą.





„Wspólne posiedzenie komisji ENVI/ITRE w Parlamencie Europejskim za polskimi propozycjami w rozporządzeniu metanowym. Dziękuję polskim europosłom i wszystkim zaangażowanym za ciężką pracę. Teraz czekamy na głosowanie plenarne w PE” – napisała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.





„Dziękuję wszystkim polskim europosłom, którzy wspólnie podjęli skuteczne działania na rzecz polskiego górnictwa. Tak powinno być zawsze - wspólna praca na rzecz Polski w PE, niezależnie od barw partyjnych” – napisała w mediach społecznościowych była premier Beata Szydło.