Prezydent Portugalii przeprasza za kolonializm. „Musimy wziąć odpowiedzialność”

Mój kraj powinien przeprosić za kolonializm, a także musi wziąć pełną odpowiedzialność za całe wieki wyzysku i niewolnictwa – powiedział prezydent Portugalii Marcelo Rebelo da Sousa podczas wizyty w Brazylii.

To pierwsza taka deklaracja ważnego polityka z południa Europy. Brazylia była przez stulecia portugalską kolonią. Szacuje się, że od XV do XIX wieku 6 milionów Afrykanów zostało porwanych, przetransportowanych na portugalskich statkach, a następnie sprzedanych na targach niewolników. Większość z nich trafiła do Brazylii.





– Trzeba uczciwe spojrzeć w przeszłość nie tylko na to, co działo się w Brazylii, ale też na cały proces kolonizacji i dekolonizacji. Wszystko po to, abyśmy sobie uświadomili, co zrobiliśmy. Powinniśmy wziąć pełną odpowiedzialność za ten okres – mówił portugalski prezydent.





„Portugalia powinna wziąć odpowiedzialność za kolonializm i niewolnictwo”





Zdaniem prezydenta Portugalii kolonizacja Brazylii miała również „pozytywne strony”, takie jak „język, kultura, jedność terytorium Brazylii”.





Po „złej” stronie odniósł się do „wyzysku tubylców, niewolnictwa i poświęcenia interesów Brazylii i Brazylijczyków”.





Brazylia uzyskała niepodległość od Portugalii w 1822 r.







Swoje słowa Rebelo da Sousa wypowiedział podczas rozmowy z prezydentem Brazylii Luizem Lulą da Silvą, który odwiedził Portugalię.