Grosicki chce wrócić do kadry. „Jestem potrzebny”

Kamil Grosicki w wywiadzie dla WP SportoweFakty stwierdził, że pomimo swojego wieku chce jeszcze zagrać dla reprezentacji Polski. Ostatni występ 35-latka miał miejsce na mistrzostwach świata w Katarze.

Grosicki to jeden z najlepszych pomocników reprezentacji w ubiegłej dekadzie. Łącznie na swoim koncie zgromadził w niej 88 meczów, w których strzelił 17 goli. Teraz zapowiada, że to jeszcze nie koniec...





– Nie paplam językiem dookoła, nie mówię w mediach, że jestem obrażony, bo nie było mnie na kadrze w marcu. Argumenty pokazuję na boisku. Jestem aktywny w meczach, dużo biegam, dochodzą liczby, do tego występuję po 90 minut. Jestem gotowy – zapowiedział Grosicki.









Nic dziwnego, bo pomocnik Pogoni Szczecin mimo swojego wieku jest jednym z najlepszych piłkarzy Ekstraklasy. W tym sezonie zanotował już 11 goli i 5 asyst, co oznacza, że zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej.





– Kadra zawsze była dla mnie ważna, dlatego ja się nie poddaję. Zobaczymy, jak odbierze to selekcjoner. Jestem za tym, by odmładzać reprezentację i by grali w niej młodsi gracze, ale po swojej formie widzę, że jestem kadrze potrzebny – zakończył „TurboGrosik”.

Następny mecz reprezentacja Polski rozegra 16 czerwca z Niemcami. Cztery dni później zmierzy się na wyjeździe z Mołdawią w ramach eliminacji do mistrzostw Europy.