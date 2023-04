Meloni: Ukraina jest kawałkiem europejskiej konstrukcji, jej odbudowa dotyczy wszystkich

W środę w Rzymie odbyła się konferencja dwustronna nt. odbudowy Ukrainy. – Włochy będą nadal realizować w pełni swoją część na rzecz wsparcia Ukrainy – na poziomie politycznym, militarnym, humanitarnym – mówiła szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni na konferencji prasowej z ukraińskim premierem Denysem Szmyhalem.

Premier Włoch zapewniła o pełnym wsparciu „na rzecz odbudowy niektórych infrastruktur strategicznych, przede wszystkim na niektórych uwolnionych obszarach”.

– Tak jak powiedziałam w Kijowie i tak jak potwierdzam tutaj – mówienie o odbudowie Ukrainy oznacza konkretne postawienie na wygraną i na zakończenie konfliktu – powiedziała.

Pokój na Ukrainie

Meloni wyraziła też pewność, że „przyszłość Ukrainy będzie przyszłością – pokoju, dobrobytu i coraz bardziej europejską”.

– Oczywiście będziemy nadal robić swoje nie tylko na poziomie bilateralnym, ale też na poziomie wielostronnym. Przypominałam m.in., że w 2024 r. Włochy będą sprawować przewodnictwo w grupie państw G7 – zaznaczyła szefowa włoskiego rządu podczas konferencji w Rzymie na temat odbudowy Ukrainy. Jak wskazała, kwestia wolności dotyczy nie tylko Ukraińców, ale też obywateli innych państw.

– Będziemy wciąż dostarczać wszelkie potrzebne wsparcie również odnośnie do 10-punktowego planu pokoju, który został przedstawiony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Wierzymy w możliwość rozwiązania dyplomatycznego tego konfliktu pod warunkiem, że – jak to mówiłam wiele razy i powtarzam teraz – nie uważa się, że rozwiązaniem konfliktu może być poddanie się Ukrainy, zaatakowanego państwa – podkreśliła przewodnicząca Rady Ministrów Włoch.

Jak wyjaśniała, poddanie się Ukrainy „byłoby niesprawiedliwe” oraz „stworzyłoby to świat, gdzie prawo silnego wygrywa nad siłą prawa”. – To świat, który nikomu się nie opłaca – dodała.

– Jesteśmy przekonani, że pokój można osiągnąć jedynie wtedy, gdy Rosja zawiesi broń i ataki na obiekty cywilne – podkreśliła Meloni. Zwróciła uwagę, że „to, co robi Rosja, uderzając systematycznie na infrastruktury cywilne i energetyczne, oznacza, że próbę złamania Ukraińców zimnem i głodem”.

Ukraina w UE?

Liderka partii Bracia Włosi (Fratelli d’Italia) odniosła się też do aspiracji Ukrainy ws. przystąpienia do Unii Europejskiej. – Oczywiście uznajemy prawne aspiracje europejskie Ukrainy i wspieramy. Wierzymy – tak jak mówiłam – że przyszłość Ukrainy musi być przyszłością coraz większej zdolności wejścia w dynamikę i w instytucje europejskie – wskazała.

Jak zaznaczyła, Kijów – mimo wojny – poczynił wysiłki, by zreformować swój system, i by zbliżać go coraz bardziej do wymagań KE. – Myślę, że jest to dzisiaj fundamentalne, by uznać ten wysiłek, przyspieszając i rozpoczynając w szybkim czasie negocjacje akcesji do Unii Europejskiej – dodała premier Włoch.

Odbudowa Ukrainy

Odnosząc się do tematu konferencji w Rzymie, Meloni wskazała, że włoski rząd w odbudowę Ukrainy chce też zaangażować prywatne firmy. – Rekonstrukcja Ukrainy jest czymś, co dotyczy wszystkich, ponieważ jest kawałkiem europejskiej konstrukcji. Uważam, że wszyscy muszą realizować swoją część – powiedziała.





Meloni zapewniła włoskich przedsiębiorców, że „odbudowa Ukrainy nie jest czymś ryzykownym”, ale jest wręcz „jedną z najbardziej roztropnych i dalekosiężnych inwestycji, którą można w tym czasie realizować”.

Szmyhal podziękował Włochom

Premier Ukrainy podziękował włoskiemu narodowi i rządowi oraz Giorgii Meloni za 100-procentowe wsparcie. Szmyhal poinformował, że tematami rozmów w Rzymie była: odbudowa jego kraju, integracja europejska i północnoatlantycka oraz plan pokojowy Wołodymyra Zełenskiego.

– Rosja rozpoczęła tę wojnę przeciwko Ukrainie, aby zniszczyć nasz kraj, nie szuka pokoju. Po roku inwazji Rosja nie zmieniła swoich planów. W celu odnowienia pokoju i stabilności w Europie Ukraina musi uwolnić wszystkie okupowane terytoria – podkreślił szef ukraińskiego rządu.





– Jestem wdzięczny przewodniczącej Rady Ministrów Włoch za zorganizowanie tej konferencji. Jestem pewny, że ta inicjatywa będzie jednym z kroków, by odbudować (Ukrainę), ale jak już powiedziałem – aby ją odbudować, musimy najpierw uwolnić nasze terytoria – dodał.

Jak wskazał Szmyhal, odbudowa Ukrainy będzie dotyczyć m.in. takich sektorów jak – środowisko, służba zdrowia, koleje, transport, infrastruktury społeczne.

– Życzymy sobie i pragniemy, aby ta włosko-ukraińska konferencja była znakiem dla włoskich przedsiębiorstw oraz dialogiem w celu wspólnego zrozumienia, jak kapitał biznesowy i firmy mogą uczestniczyć w odbudowie. Jesteśmy otwarci i dyspozycyjni, aby dostarczyć jakiegokolwiek wsparcia, by realizować konkretne projekty – mówił premier Ukrainy.





Denys Szmyhal spotkał się też w środę z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.