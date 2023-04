„Przepraszam, nie zrozumiałem”. Rosati kaja się po krytyce Tuska

Wpadka Dariusza Rosatiego. Polityk PO w TVN24 nieopatrznie skrytykował... Donalda Tuska za jego receptę na walkę z inflacją. Gdy prowadzący program Konrad Piasecki uświadomił Rosatiemu, że skrytykował swojego szefa, polityk błyskawicznie zaczął się kajać. – Przepraszam, nie zrozumiałem – odparł.

Do zabawnej wymiany zdań doszło w środowy poranek na antenie TVN24.





Piasecki przeczytał Rosatiemu „przepis na walkę z inflacją”.





– Bank centralny pilnujący tego, co ma zapisane w konstytucji, zaprzestanie nieograniczonego wydawania pieniędzy tam, gdzie jest interes polityczny. Wprowadzenie tej żelaznej logiki przyniesie szybko pozytywne wyniki. W ciągu dwóch lat Polska będzie w gronie 5–6 państw w Europie o najniższej inflacji – przeczytał dziennikarz, pytając Rosatiego, „czy takie zapowiedzi można traktować serio”.





Rosati krytykuje Tuska ws. pomysłu na walkę z inflacją





– Nie – krótko i stanowczo odparł Rosati, który w latach 1998–2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej.





– Jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, że prezes Glapiński składa rozmaite deklaracje, ale głównie jest gawędziarzem – kontynuował.





Wtedy Piasecki wypalił: „To jest deklaracja Donalda Tuska”.





Wyraźnie zmieszany Rosati próbował udawać, że nie rozumie, co do niego mówi dziennikarz.





– Przepraszam, to ja nie zrozumiałem, co pan powiedział. Myślałem, że cytowany jest dokument NBP – natychmiast dodał.





Rosati o 500+: Rozdawanie pieniędzy wszystkim jak leci, nie jest sensownym pomysłem





Poseł PO był pytany także o ewentualną waloryzację 500+.





– To kij, który ma dwa końce. Wszystkim, którzy nie mają pieniędzy, przydają się dodatkowe świadczenia. Pamiętajmy jednak, że to powoduje nasilenie inflacji. Wówczas mamy taką sytuację, że emeryt dostanie 13. emeryturę, ale na skutek inflacji wywołanej także tym transferem, realna wartość jego emerytury spada. To samo dzieje się z 500+ – opowiadał Rosati.





– Rozdawanie pieniędzy na prawo i lewo, a PiS rozdaje kasę wszystkim jak leci, nie jest sensownym pomysłem – dodał.





