Niemcy niepokoją się o Tuska. „Wyniki śledztwa mogą zagrozić liderowi opozycji”

Prokuratura w Warszawie rozpoczęła dochodzenie, którego wyniki mogą zagrozić liderowi opozycji Donaldowi Tuskowi – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, powołując się na polskie media. Niemiecki dziennik wskazał też, że „obecne śledztwo rozpoczyna się w połowie kampanii wyborczej przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi w Polsce”. Jak dodano, nie wiadomo, czy zaszkodzi to poważnie Tuskowi i Platformie Obywatelskiej.

Niemiecki dziennik opisuje sprawę przedsiębiorcy Marka Falenty, który „oskarża Tuska o »przekroczenie uprawnień« jako premiera w 2014 roku”.

Falenta złożył w listopadzie 2022 r. do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście prywatny akt oskarżenia wobec lidera PO. Zarzucił mu on, że do zniesławienia doszło „poprzez sformułowanie: nieprawdziwej wypowiedzi opisującej, zgodnie z którą Marek Falenta miał współpracować ze służbami Federacji Rosyjskiej w celu obalenia polskiego rządu i sprzedać tym służbom nagrania rozmów polskich polityków; nieprawdziwej wypowiedzi opisującej, zgodnie z którą Marek Falenta został skazany za nieprawidłowości w ramach działalności spółki Składy Węgla w zakresie importu węgla z terenu Federacji Rosyjskiej”.

„Donald Tusk powinien zostać skazany za przestępstwo pomówienia, a wymierzona mu grzywna musi być dotkliwa. Tutaj należy wskazać, co jest wiedzą właściwie powszechną, że Donald Tusk to człowiek o wysokiej pozycji ekonomicznej, co wynika chociażby z faktu pobierania przez niego uposażenia europejskiego z tytułu sprawowanej w przeszłości prezydencji (przewodniczenie Radzie Europejskiej)” – napisano w piśmie procesowym.

„FAZ” wskazuje, że „mniej więcej w czasie, gdy Moskwa anektowała Krym na Ukrainie, rząd wszczął śledztwo w sprawie importu węgla kamiennego przez Falentę z Rosji”. „Przedsiębiorca twierdzi teraz, że zrobiono to »bez podstawy prawnej« w celu »zatrzymania importu węgla z Rosji«, a tym samym na szkodę firmy” – dodano.

Według niemieckiego korespondenta w Warszawie „Falenta jest kontrowersyjny – i ma kryminalną przeszłość”. Odniósł się on do wydarzeń z 2013 i 2014 roku, gdy w dwóch warszawskich restauracjach doszło do podsłuchów „szeregu czołowych polityków i innych osobistości”.

„Szczegóły rozmów zostały później ujawnione. Skandal przyczynił się do przegranej partii Tuska w wyborach parlamentarnych w 2015 roku” – pisze Gerhard Gnauck, wskazując, że Falenta został później skazany na dwa i pół roku więzienia za podsłuchiwanie”. Jak dodał niemiecki dziennikarz, przedsiębiorca uciekł do Hiszpanii, ale został tam schwytany, po czym przebywał w więzieniu do 2021 roku.

Dochodzenie w czasie kampanii

„Obecne śledztwo rozpoczyna się w połowie kampanii wyborczej przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi w Polsce. Nie jest jasne, czy sprawa może poważnie zaszkodzić Tuskowi i jego partii” – pisze „FAZ”.

Wskazano też, że import węgla z Rosji wstrzymano po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Niemiecki dziennik zaznaczył, że „PiS utożsamia swoich przeciwników z wpływami rosyjskimi”.

Gerhard Gnauck zwrócił też uwagę, że 14 kwietnia polski Sejm „przyjął w pierwszym czytaniu projekt ustawy nakazujący utworzenie Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007–2022”. „Ma ona rozpocząć pracę jeszcze przed wyborami i zbadać decyzje urzędników, które – według niejasnej definicji – zostały podjęte »pod rosyjskim wpływem« i »na szkodę interesów Polski«” – przekazał niemiecki korespondent.

„FAZ” podał też, że „członkowie komisji mają być powoływani przez parlament, w którym partia rządząca ma większość, i mają wydawać »wyroki« zabraniające zainteresowanym pełnienia funkcji publicznych na okres do 10 lat”. „Politycy opozycji porównali proponowaną komisję do średniowiecznej inkwizycji” – dodał Gnauck.