PFNteam100. Polski Komitet Olimpijski uhonorował Polską Fundację Narodową

Polska Fundacja Narodowa otrzymała medal okolicznościowy 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego za zainicjowanie i realizację programu PFNteam100 – przekazał rzecznik tej fundacji Temistokles Brodowski.

Brodowski podał, że w środę prezes PFN Marcin Zarzecki otrzymał z rąk Andrzeja Kraśnickiego, honorowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, medal okolicznościowy 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Medal jest wyrazem uznania dla PFN za zainicjowanie i realizację programu PFNteam100. Fundacja zwraca uwagę, że to pierwszy tego typu program w Polsce, wspierający młodych sportowców – członków Kadry Narodowej, w dążeniu do sukcesów i medali.





– Jego założeniem jest uruchomienie stypendiów dla młodych, utalentowanych, polskich sportowców, które pozwalają na łączenie kariery sportowej i ciężkich treningów z nauką, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także godne reprezentowanie Rzeczypospolitej na świecie. Unikalność projektu polega na uczeniu odpowiedzialności za podejmowane decyzje sportowe, życiowe i ekonomiczne – wskazał Brodowski.

Od momentu rozpoczęcia programu PFNteam100 w 2017 roku korzystało z niego 430 sportowców, którzy zdobyli łącznie 574 medale w sportach olimpijskich i paraolimpijskich, na imprezach międzynarodowych o randze Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.

Igrzyska, które odbywały się w Tokio, okazały się dla naszego kraju udane, gdyż polscy sportowcy zdobyli na nich 14 medali. Beneficjenci programu Polskiej Fundacji Narodowej w znaczącym stopniu przyczynili się do tego sukcesu. Siedmiu z nich zdobyło w sumie dziewięć medali w pięciu konkurencjach. Podczas Igrzysk Paraolimpijskich sportowcy PFNteam100 wystartowali w dziewięciu dyscyplinach paraolimpijskich, zdobywając siedem krążków.

– Uznanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego to dla nas ogromne wyróżnienie. Dziękuję władzom POKL za uważność i dostrzeżenie naszego Programu. W portfolio Polskiej Fundacji Narodowej program PFNteam100 zajmuje szczególną pozycję. Poprzez system stypendialny mamy realną możliwość udzielania wsparcia młodym mistrzom reprezentującym kilkadziesiąt dyscyplin olimpijskich i paraolimpijskich. Każdy medal zdobyty przez beneficjenta programu PFNteam100 to odrębna historia samodyscypliny i poświecenia, męstwa i pasji. Potrzebujemy autorytetów dla młodych ludzi, stąd sportowcy, bohaterowie masowej wyobraźni, w ramach programu PFNteam100 zobowiązują się także do przestrzegania Kodeksu Etycznego – powiedział Zarzecki.

– Dziękujemy Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, ale także naszym Darczyńcom i Członkom Rady Fundacji za zrozumienie, że profesjonalny sport jest pięknym sposobem opowiadania o Polsce. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać polskich Olimpijczyków i Paraolimpijczyków, którzy w naturalny sposób reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej, stają się najlepszymi, sportowymi ambasadorami Polski – mówi wiceprezes PFN Michał Góras.