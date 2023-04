Nastolatki próbowały uprowadzić dziecko z przedszkola w Ożarowie

Policjanci zatrzymali trzech nastolatków, którzy próbowali uprowadzić pięcioletniego chłopca z przedszkola w Ożarowie w woj. świętokrzyskim). Sprawcy odpowiedzą za swój czyn przed sądem rodzinnym.

Do tego zdarzenia doszło we wtorek. Do policjantów zgłosił się 42-letni mieszkaniec Ożarowa. Oświadczył, że ktoś próbował odebrać z przedszkola jego pięcioletniego syna; zaznaczył, że nikogo do tego nie upoważniał.

Funkcjonariusze ustalili, że tego dnia tuż przed godziną dziewiątą do jednego z miejskich przedszkoli przyszło trzech nastolatków. Zażądali oni od jednej z pracownic przedszkola, by przyprowadziła im dziecko, które wskazali z imienia i nazwiska.





Zaniepokojona kobieta odmówiła; o sytuacji poinformowała rodziców pięciolatka.

Policjanci po analizie z zapisu monitoringu szybko ustalili tożsamość sprawców. Nastolatkowie – w wieku 14, 15 i 16 lat – zostali zatrzymani.

Teraz będą odpowiadać przed sądem rodzinnym za usiłowanie uprowadzenia małoletniego.