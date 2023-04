Pijany kierowca tira jechał slalomem. Miał 2,2 promila

Kierowcę, prowadzącego slalomem swojego tira po krajowej 28, zatrzymali policjanci z Zatoru. Okazało się, że 60-letni mężczyzna miał w organizmie 2,2 promila alkoholu – poinformowała w środę rzecznik policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Policjantka powiedziała, że pijany kierowca jechał krajową 28 między Wadowicami i Zatorem. To bardzo ruchliwa droga. Sygnał o dziwnym sposobie jazdy prowadzącego mana przekazał świadek. – Podejrzewał, że za kierownicą ciężarówki jest nietrzeźwa osoba – dodała Jurecka.

Krótko potem – stojącego już na poboczu mana – dostrzegł patrol z zatorskiego komisariatu policji.

– Kierujący zespołem pojazdów 60-latek, bez stałego miejsca zamieszkania, miał w organizmie 2,2 promile alkoholu. Został zatrzymany – podała Małgorzata Jurecka.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat więzienia, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz grzywna nawet do 60 tys. zł.