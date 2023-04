Schetyna: 500 Plus zdemolowało demografię

Grzegorz Schetyna zapewnia: Platforma Obywatelska to nadal liberalna partia. Polityk w Radiu Plus stwierdził, że nawet zgłoszony przez Donalda Tuska pomysł „babciowego” to... liberalna propozycja. Zarzucił przy tym rządzącym, że „kupują wyborców” socjalnymi dodatkami. – 500 Plus zdemolował demografię – stwierdził.

– Ciągle wspieramy przedsiębiorców, ciągle chcemy obniżenia podatków wolności gospodarczej i będziemy ją wspierać. Umowne babciowe to też bardzo liberalny projekt. To propozycja powrotu na rynek pracy – zapewniał były lider PO.

„Babciowe” to kupowanie wyborców przez liberałów?

Na uwagę, że dołożenie przez państwo pieniędzy konkretnej grupie społecznej to „nie bardzo liberalna propozycja”, Grzegorz Schetyna tłumaczył, że to konieczne do pokonania PiS.





– Musimy zbudować wizję Polski po PiS i to nie będzie łatwe, dlatego że PiS dzisiaj przyzwyczaił do kupowania całych grup wyborczych i to w bardzo poważny sposób ogranicza samodzielność funkcjonowania i myślenia – stwierdził.

Prowadzący rozmowę dziennikarz dopytywał, czy nie to samo robi Platforma Obywatelska, obiecując kredyt 0 proc. czy „babciowe”. – To nie jest kupowanie kolejnych grup wyborczych? – zauważył.

– Nie, nie. To dawanie zachęt, tworzenie możliwości – zapewnił Schetyna. Jednocześnie zażądał, by nie porównywać tych propozycji z 500 Plus.





– Program, który miał walczyć o lepszą demografię, demografię zdemolował – stwierdził. Chwilę później próbował złagodzić swoją i uznał, że 500 Plus zdemolowało demografię w tym sensie, że „nie zatrzymało katastrofy demograficznej”.

