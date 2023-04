Finał Ligi Mistrzów w… USA? Sensacyjne pomysły UEFA

Prezydent UEFA Aleksander Ceferin przyznał, że już za cztery lata finał Ligi Mistrzów może zostać rozegrany w USA. Wszystko w ramach promocji piłki nożnej za oceanem.

Ceferin udzielił wywiadu Rogerowi Bennettowi z nowojorskiego „Mein In Blazers”. Jak przyznał, sondował już możliwość rozgrywania finału Pucharu Europy… poza Europą.





– Znani są organizatorzy rozgrywek finałowych Ligi Mistrzów na najbliższe lata, a gościć je będą kolejno Stambuł, Londyn i Monachium. Nie wykluczam jednak sytuacji, że finał LM po tych latach zawita do USA —wyznał 55-letni Słoweniec.





– USA wspólnie z Kanadą i Meksykiem są organizatorami mundialu w 2026 r. i dodanie jeszcze finału Ligi Mistrzów USA byłoby kolejną możliwością jeszcze większej popularyzacji piłki nożnej w tym kraju — dodał sternik europejskiego futbolu.





Oglądalność 30 meczów EURO równała się oglądalności Super Bowl





– Amerykanie będą podążać za europejską piłką nożną, tak jak miłośnicy koszykówki w Europie śledzą NBA. (…) Mnie zaszokowało, że nasze finały EURO były oglądane w USA przez więcej osób niż finały NBA. Zszokowało mnie też to, że oglądalność 30 meczów EURO równała się oglądalności Super Bowl. Myślę, więc, że dobrze sobie radzimy na tym rynku — ocenił.





Głównym tematem rozmowy były jednak pieniądze. Ceferin przyznał, że rozmawiał już z Komisją Europejską na temat wprowadzenia limitu wynagrodzeń.





– W przyszłości musimy poważnie pomyśleć o limicie wynagrodzeń. Jeśli budżety wzrosną do nieba, równowaga konkurencyjna stanie się problemem. Tu nie chodzi o właścicieli, ale o wartość rywalizacji. Jeśli pięć klubów będzie zawsze wygrywać, to nie będzie miało sensu […] Musi to być umowa zbiorowa – każdej ligi i UEFA. Jeśli tylko my to zrobimy, a inne ligi nie, to nie będzie miało sensu (…) Jeśli twoje przychody są na poziomie 5 mld, to 70 proc. to całkiem sporo – ocenił.