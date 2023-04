Wielka inwestycja Microsoftu w Polsce. Powstanie centrum przetwarzania danych w chmurze

Prezes Microsoftu na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Ralph Haupter podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach ogłosił, że Microsoft uruchomi w Polsce pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej centrum przetwarzania danych w chmurze. – Chcemy, aby Polska była w awangardzie państw, które rozwijają technologie chmurowe na całym świecie – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Spadek stopy bezrobocia w marcu Stopa bezrobocia w marcu 2023 r. wyniosła 5,4 proc. wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny. zobacz więcej

Amerykański koncern Microsoft wskazał, że inwestycja ma wspierać transformację cyfrową w Polsce w ramach Polskiej Doliny Cyfrowej.

Jak podała spółka, chmurowe centrum Azure Poland Central to trzy niezależne lokalizacje w okolicach Warszawy. Każda z nich składa się z jednego lub więcej centrów danych. Zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, prywatności i zgodną z przepisami możliwość przechowywania danych w kraju.

Transformacja cyfrowa





Jak przekazał Microsoft, Azure Poland Central zapewni użytkownikom platformy chmurowej przewagę konkurencyjną w zakresie szybkości operacyjnej oraz ograniczenia przeciążeń i opóźnień do minimum. Zgodnie z zapowiedziami spółki klienci mają otrzymać narzędzia i możliwości do lepszej skalowalności biznesu i globalnej ekspansji. To – wskazano – pozwoli im rozwijać się i konkurować na rynku światowym.

„Według IDC Research w ciągu najbliższych czterech lat nowy region przetwarzania danych pomoże wyeliminować niektóre bariery w adopcji chmury w regionie i będzie odpowiadał za około 16,5 proc. nowych przychodów (45,7 mld dolarów) do 2026 r.” – poinformowano.

Spółka zwróciła uwagę, że region chmury Microsoft w Polsce umożliwi przedsiębiorcom przechowywanie wartościowych zasobów cyfrowych w Polsce, zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania i przetwarzania danych.







Microsoft wskazał, że otwarcie polskiego regionu chmury jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wysokowydajną moc obliczeniową oraz szybki i niezawodny dostęp do usług chmurowych.





„Chmura stanowi istotny wkład w przyspieszenie cyfryzacji i rozwój kompetencji cyfrowych polskich przedsiębiorstw, gospodarki i społeczeństwa, a także wzmocnienie ich odporności w czasach niepewności gospodarczej i geopolitycznej” – przekazała amerykańska firma technologiczna.

Premier Mateusz Morawiecki podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach przypomniał, że w Polsce projekt chmurowy rozwijany jest w ramach współpracy amerykańskiej firmy Microsoft, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz banku PKO BP.

Premier: Chcemy być w awangardzie państw rozwijających technologie chmurowe





– Chcemy w związku z tym być w awangardzie albo przynajmniej wśród tych, którzy rozwijają technologie chmurowe na całym świecie – podkreślił.

Premier podziękował Microsoftowi za „zaufanie dla Polski, dla polskiego rządu”. – To najlepszy dowód na to, że Polska jest magnesem dla inwestycji amerykańskich – ocenił.





Premier przypomniał, że Amerykanie inwestują już w Polsce m.in. w przemysł, zbrojeniówkę, a także w projekty informatyczne.

Mateusz Morawiecki zauważył, że sektor informatyczny w naszym kraju „na naszych oczach staje się kolejną wielką, gigantyczną kompetencją i miejscem pracy dla wielu talentów, nie tylko zresztą z Polski”.





Polska Dolina Cyfrowa to projekt współtworzony przez Microsoft, który ma na celu wspomaganie transformacji cyfrowej w Polsce. W projekcie uczestniczą m.in. Grupa PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Żabka Polska.